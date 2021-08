Psühholoog: armastust tuleb näidata lapse ärkveloleku ajal, mitte vaid siis, kui ta ilusasti magab

Soov laps eemale tõugata; soov, et ta kaua magaks ja omaette mängiks, enne kui ta selleks valmis on; soov, et ta su aega ei kulutaks, võib tulla sellest, et sa ei taha oma lapsega koos teatavaid tundeid kogeda, kuna need meenutavad sulle valusa aususega su enda lapsepõlve. Just seetõttu ei suuda sa lapse vajadusi tunnistada. Võime iseendale väita, et tõukame lapse eemale, sest soovime keskenduda oma elu teistele külgedele, nagu töö, sõbrad ja Netflix. Kuid olgem ausad. Teame, et see tähelepanu nõudev periood ongi lihtsalt üks etapp – töö, sõbrad ja vabaajategevused võivad oodata, kuni see väike inimene meid enam nii kohutavalt ei vaja.

Mälestustega sellest, kuidas meid endid koheldi, on raske rinda pista. Et me järeltulevat põlvkonda samamoodi ei kohtleks, tuleb oma tundeid tunnistada ja minevikku meenutada, selmet reageerida tunnetele, mida me täielikult ei mõista. Ebamugavate ja ebameeldivate käitumisviiside – nagu oli Marki vajadus olukorrast põgeneda – tunnistamine võib häbi tekitada. Neil juhtudel võtame pahatihti kaitsepositsiooni, et seda häbi mitte kogeda. Nii talitades ei muuda me midagi ja anname oma häired hoopis järgmisele põlvkonnale edasi. Häbi ei tapa. Kui mõistame seda, võime häbi hoopis uhkuseks pöörata: märkasime soovi valesti käituda ja tabasime õige hetke, et asjade käiku muuta.

Tõelist tähtsust omab võime end lapse seltsis mugavalt tunda, temas turvatunne luua ja anda mõista, et soovid ta seltskonda. Sõnadel on siin väike roll, palju suurem osa on meist hoovaval soojusel, puudutustel, heal tahtel ja austusel, mida näitame lapse tunnete, isiku, arvamuste ja maailmapildi vastu. Teisisõnu tuleb armastust näidata lapse ärkveloleku ajal, mitte vaid siis, kui ta ilusasti magab.

Kui tunned, et soovid lapsest iga päev ja iga tund puhkust, on ilmselt põhjuseks su vajadus puhata iseendas vallapääsenud tunnetest. Et neist päästikutest vabaneda, tuleks mineviku-ennast – nii imikut kui vanemat last – vaadata südamliku kaastundega. Pärast seda oled võimeline õigesti

suhtuma vajadusse ja igatsusse, mida laps sinu vastu tunneb. Loomulikult on oluline mõnikord lapsehoidja palgata, et mõningaid täiskasvanutele vajalikke asju ajada, kuid tea: kui vajadus lapsest eemale tõmbuda on tugev ja pidev, tuleks vapralt meelde tuletada just neid tundeid, mis sind ennast samas vanuses valdasid.

Harjutus: Meenutagem minevikku kaastundega

Küsi endalt, missugune lapse käitumisviis sinus kõige tugevama negatiivse reaktsiooni tekitab. Mis juhtus sinuga, kui lapsena samamoodi käitusid?

Harjutus: Sõnumiga mälestused