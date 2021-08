Gary Taubes kaitseb uues toitumisraamatus ketodieeti

Samal ajal kui riiklikud tervishoiuasutused ja toitumisagentuurid jahvatavad endiselt mantrat kaloritarbimise vähendamise vajalikkusest, kulutab arstide lävepakke aina enam diabeedi ja rasvumise all kannatavaid patsiente, kellest paljude tervisenäitajad on hämmastavalt paranenud. Ja nende edu saladus peitub ühesainsas lihtsas muutuses – nad on vähendanud süsivesikute tarbimist või neist üldse loobunud. See aitab kaalust alla võtta nälgimata.