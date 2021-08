Ajalookirjanduse aastapreemia sai Igor Kopõtin

Igor Kopõtini Eesti rahvusarmee vähemusrahvusi käsitlev uurimus on üheksas raamat Rahvusarhiivi poolt väljaantavast sarjast «Uurimusi ja allikmaterjale Eesti sõjaajaloost». Tegu on autori 2018. aastal Tallinna Ülikoolis kaitstud doktoritöö ümbertöötatud ja laiendatud variandiga. Raamatu on toimetanud Tõnu Tannberg ja Katre Kaju.