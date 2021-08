Õnnekoolitaja kolm raamatusoovitust, mis aitavad sul oma täit potentsiaali kogeda

Karat selgitab, et tegemist on raamatuga, mis näitab selgelt, et inimesed reageerivad oma valukeha pealt ning et me pole meie mõtted, tunded ega lood. Annab suurepärase võimaluse saada paremaks versiooniks iseendast, liikuda edasi ja jätta vanad mustrid, käitumismallid ja reageeringud minevikku.

«Olen seda raamatut lugenud korduvalt ning see on mul alati öökapil olemas - teen vahel suvalisest kohast lahti ja loen meeldetuletuseks mõned leheküljed,» räägib ta.

«Raamat, mis sattus mulle kätte tegelikult alles hiljuti, kuid mille sügav sisu puudutas kohe. Raamat aitab lugejal erinevate küsimuste, näidete ja harjutuste kaudu aru saada, et kes see «mina» siis ikkagi on, kellena ta end esitleb, tunneb ja samastab,» räägib ta.

Ta tõdeb, et probleemkoht on see, et sageli me isegi ei tea, kes me oleme, kes see päris «mina» ikkagi on? Seevastu oleme nii oma vanemate, ühiskonna, autoriteetide jne poolt mõjutatud ning võtnud omaks hoopis nende tõekspidamised ja põhimõtted, mis tihti polegi meie päris «minaga» kooskõlas.

«Mindfuck», Petra Bock

See on väga hea raamat, mis näitab Karati sõnul selgelt, kuidas me kõik iseend alateadlikult ja kogemata saboteerime. Me ei saa sellest sageli ise arugi, kuid saboteerime iseenda lausa seitsmel erineval moel. See on ka põhjus, miks me ei liigu elus edasi, ei saavuta soovitud eesmärke, ei leia muredele lahendusi ja ei suuda negatiivset rutiini murda.