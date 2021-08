«Mõelge nüüd ise. Minu päris isa: mingi hädine ratastoolivennike. Jube naljakas küll»

«Ma tean, et ta on surnud,» ütles ta. Ta tõmbas kiire mahvi ja puhus suitsu toa keskele. «Selle järgi ma saingi teada. Telekas oli mingi dokumentaal abistatud enesetappudest, seal mainiti tema nime ning ema läks täiesti ilmaasjata endast välja, jooksis vannituppa ja türapea läks talle järele, seepärast ma kuulasin muidugi pealt. Ja ema oli täielikus šokis, sest ta polnud teadnud isegi seda, et Will oli ratastoolis. Ma kuulsin kõike. Ma ju teadsin, et türapea pole mu päris isa. Aga ema polnud kunagi muud öelnud peale selle, et mu päris isa oli persevest, kes ei tahtnud minust midagi teada.»

«Will ei olnud… persevest.»

Ta kehitas õlgu. «Jutu järgi oli. Aga kui ma üritasin midagi küsida, siis ema läks täiega endast välja ja ütles, et ma tean tema kohta kõike, mis mul on vaja teada, et türapea Francis on mulle parem isa kui Will Traynor oleks iial olnud, ja jätku ma see jutt.»

Rüüpasin lonksu vett. Ma polnud iial varem nii väga klaasikest veini soovinud. «Mis sa siis tegid?»

Ta kehitas õlgu ja tõmbas veel ühe mahvi. «Ma guugeldasin teda. Ja leidsin teid.»

Mul oli vaja üksi olla ja seedida, mis ta mulle öelnud oli. Seda oli liiga palju. See oli liiga jahmatav. Ma ei teadnud, mida arvata sellest okkalisest tüdrukust, kes jalutas mu elutoas ringi ning pani õhu enda ümber pragisema.

«Ta siis ei rääkinud minu kohta mitte midagi?»

Ma vaatasin tema kingi; baleriinikingad, tugevalt kulunud, otsekui oleks nendega liiga pikalt mööda Londoni tänavaid käidud. Mul oli tunne, et mind tõmmatakse haneks. «Kui vana sa oled, Lily?»

«Kuusteist. Kas ma olen vähemalt tema nägu? Ma nägin Google’is üht pilti, aga teil on ehk mõni foto?» Ta vaatas elutoas ringi. «Kas kõik teie fotod on kastides?»

Ta märkas nurgas pappkastivirna ning ma mõtlesin, et ta kavatseb need tõesti lahti teha ja läbi sorida. Ma olin üsna kindel, et talle lähimas kastis oli Willi džemper. Ma tundsin äkitselt paanikat. «Ee. Lily. Seda kõike… on raske uskuda. Kui sa oled tõesti see, kes sa ütled end olevat, siis meil on palju rääkida. Aga kell on peaaegu üksteist ning praegu ei ole hea hetk pihta hakata. Kus sa elad?»

«St. John’s Woodis.»

«Noh. Ee. Su vanemad kindlasti mõtlevad, kus sa oled. Ma annan sulle oma numbri ja me…»

«Ma ei saa koju minna.» Ta keeras näoga akna poole ja nipsutas kogenud liigutusega tuhka. «Rangelt võttes… Ma ei tohiks üldse siin olla. Ma peaksin koolis olema. Nädalane internaat. Nad on kõik endast väljas, sest mind pole seal.» Ta tõmbas telefoni taskust välja, otsekui järele mõeldes, ja krimpsutas ekraani vaadates nägu, enne kui telefoni tagasi pistis.

«Äkki ma võiksin siia jääda? Ainult tänaseks? Ja te saaksite mulle temast rääkida?»

«Siia jääda? Ei. Ei. Vabandust, aga ei saa. Ma ei tunnegi sind.»

«Aga te tundsite mu isa. Äkki ta üldse ei teadnudki, et ma olemas olen?»

«Sa pead koju minema. Helistame su vanematele. Siis nad tulevad sulle järele. Teeme nii ja siis…»

Ta põrnitses mind. «Ma mõtlesin, et te aitate mind.»

«Ma aitangi sind, Lily. Aga mitte niiviisi nagu…»

«Te ei usu mind, ega?»

«Ma… Mul pole aimugi, mis on…»

«Te ei taha aidata. Te ei taha midagi teha. Mida te mulle mu isast üldse rääkisite? Mitte midagi. On teist mingit abi olnud? Ei ole. Suur tänu.»

«Oota nüüd! See pole aus. Me ju alles…»

Aga tüdruk nipsutas sigaretikoni aknast välja ja kõndis läbi toa minust mööda.

«Mis on? Kuhu sa lähed?»