Karl Martin Sinijärv soovitab raamatut, mille peale aju vaid mõnuleb

Eneseabiõpikuid on targem mitte arvustada ega tutvustada. Nendega on kaks võimalust – kas saab abi või ei saa. Ning täiesti võimatu on ennustada, misuke inimene misukesest raamatust abi võib saada. Üks on muidugi kindel – igasugune lugemine treenib ja tarvitab aju ning sellisena on ka kõige niruma eneseabiõpiku lugemine ilmselt parem kui üldse mitte midagi lugeda. Mida iganes inimene ka ei loeks, on ta alati oma meeltes toimuva superfilmi stsenarist, režissöör, peaosaline, helilooja, kostüümikunstnik, operaator, produtsent ja nii edasi ja nii edasi – seega loovisik ja jumalikkusele määratlusjärgselt meelepärane indiviid. Lõpetavad ju ka Hansen ja Wänblad oma raamatu järgmiselt: «Nüüd võib-olla mõtled, kas aju suhtes poleks olnud targem kogu selle aja hoopis mõnda raamatut lugeda. Aga oot-oot… seda sa ju praegu tegidki. Seda ka.»