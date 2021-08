Psühhoterapeut selgitab, miks ei tohi last mängu ajal segada

Just mängimise ajal õpib väikelaps keskenduma ja harjub uut avastama – üheks neist on kindlasti rõõm, mida tekitab tegevus, mis meid haarab. Peale selle õpib ta ideid omavahel siduma ja kujutlusvõimet kasutama. Mängimine õpetab lapsi eakaaslastegagi suhtlema. Mängus peituvad nii loometegevuse kui töö vundament, uurimis- ja avastusretked. Kõik imetajad mängivad, kuna mäng on harjutus eelseisvaks eluks. Mäng on su lapse töö ja seda tuleb vastavalt austada.

Ära sega lapse keskendumist mängu ajal

Philippa Perry «Raamat, mida su vanemad võinuks lugeda». FOTO: Helios

«Maria Montessori töid lugedes algul üllatusin, kui ta ütles, et last, kes on mingile tegevusele keskendunud, ei tohiks segada. Mõte, et vaibal kastiautot lükkav ja autohääli tegev laps teeb tööd, oli mulle võõras. Laps on haaratud, ta keskendub, ta kasutab kujutlusvõimet, kujutleb narratiivi ning ta tegevusel on algus, keskpaik ja lõpp. Kui lapsel lubatakse niisugust tegevust korrata, õpetab see tegevusi lõpetama ja keskenduma,» kirjutab Perry.

Lapse töö aga algab tema sõnul juba enne seda staadiumi. Beebi vajab mängimiseks turvalist kohta, kus ta saab kõiki käeulatuses olevaid asju katsuda. Kui neile pidevalt «ei» öelda, häirib see lapse keskendumist. Imik võib segamatult mitu minutit mõne lihtsa asjaga – näiteks salvrätikuga – mängida. Ta õpib seda haarama, keerama, pillama ja selle järele taas kätt sirutama. Beebi ei tüdine niisugusest tegevusest, kuigi sinule tundub see igav. Sinu asi on lihtsalt vaadata ja lapse pilku järgida, kuid mitte juhtida.

Laps ei vaja hulgaliselt mänguasju

«Ilmselt tead praeguseks: klišee, et lapse jaoks on karp tihtipeale selle sisust tunduvalt huvitavam, vastab tõele. Mu tuttava kaheaastane laps sai armastavatelt vanematelt, sõpradelt ja sugulastel sünnipäevaks hulgaliselt kingitusi. Üks ta tädidest viskas asjade hulka ka tühja sidrunikujulise mahlapudeli. Mis lapse lemmikmänguasjaks sai? Sidrun-pudel loomulikult!» toob Perry näite, et sellega mängides õppis ta selgeks, kuidas vett pudelisse imeda ja sellest välja pigistada ning kuidas pritsivat veejuga suunata. Seega jäid suurema tähelepanuta nii peen nukumaja, Disney-tegelased, mänguköök kui muud kingid, mis lõpuks ilmselt prügimäele rändavad.

Lapsel on vaja vaid mõnda lihtsat mänguasja: paari mudelautot, pappkasti, nelinurkset kangatükki, üht nukku, mängukaru ja paari klotsi ning sellest peaks piisama. Ka kostüümid võivad fantaasialennule kaasa aidata. Rohkem pole siinkohal ilmtingimata parem. Kui lapsel on vaid mõni mänguasi – sahtlitäis või väike kast ja mõned meisterdamisvahendid, nagu värvid ja paber –, on igal asjal oma koht, kuhu see pärast mängimist tagasi pannakse.