Sinijärv soovitab: iga optimist, kel kavas mõni kohvik avada, peaks selle raamatu läbi lugema

Söögimajadest ma kirjutasin omal ajal aastakest kuraditosin järjest ega jätka seda kommet siinkohal. Aga. Üks paiga vedajatest, Rauno Schults, mees, kes varem mõõdukat tuntust kogunud kahe pentsiku luuleraamatu ja mõnegi lauluteksti autorina, on astunud uude kvaliteeti ning avaldanud «Suure Muna» sünnist ja edenemisest üliägeda raamatu nimega – üllatus, üllatus - «Suur Muna». Ja see ei ole mingi turundustegu ega retseptiraamat ega suvaline kommertstekst. See on jube vahva lugemine just meie just tänasest tänapäevast. No natuke juba eilsest ja kardetavasti pisut ka homsest.