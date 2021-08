Ilmus Andrzej Sapkowski «Nõiduri» saaga raamat «Ettemääratuse mõõk»

Nõiduri koodeks ei luba tappa lohet. Üldlevinud arvamuse kohaselt on lohe kõige ohtlikum ja kurjem koletis, kuid küttida tohib ainult kahvelsabasid, lendraisid ja lohesisalikke. Lohesid küttida ei tohi. Geralt ühineb kuningas Niedamiri korraldatud jahiretkega lohele. Ta kohtab trubaduur Jaskierit ja nõiatar Yenneferi. Jahiretkel osalevad ka rüütel Denesle Eyck ja kuus päkapikku Yarpen Zigrini juhtimisel. Lohe päevad on loetud.

«Ettemääratuse mõõk» on Poola kuulsaima fantaasiakirjaniku Andrzej Sapkowski «Nõiduri» saaga teine raamat, sellele eelneb «Viimane soov». Sarjas on eesti keeles ilmunud veel «Põlguse aeg» ning «Haldjate veri». Netflixis on võimalik vaadata sarja järgi filmitud seriaali «The Witcher», millele peagi peaks lisanduma teine hooaeg. Poola mängustuudio CD Projekt RED on loonud Sapkowski loomingu põhjal kolm mängu.