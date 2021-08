Eesti etenduskunsti tipp annab raamatus 10 käsku kunstimaailmas liikumiseks

Tänapäeva kaasaegse inimese probleemid on seotud suuresti sellega, et tegutsemisjuhised on 2000 aastat vanad ja «parim enne» ammu möödas, kirjutab Anonymous Boh selles ingliskeelses raamatus. Piibli eeskujul saadab käske visualiseering kirjaoskamatutele. Igal juhul annab kunstnik kaasa sajaprotsendilise garantii, et õnnevalem töötab, kui käske eranditult ja vastuvaidlematult järgida.

Kümne käsu visualiseering on tuletatud lõpututest reisidest Non Grata grupiga avatud maastikel, millest on tehtud minimudeleid, installatsioonid «Force Majeure», «Extravaganza Shooting», «Beauty of The Car Accident» ja enamgi veel.