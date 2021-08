Ilmunud on «Minu lapse hingeelu», suhtluspäevik lapsele ja vanemale

Teadlik side lapsega

Suhtluspäevik on lihtne vahend, mille abil lapsega parem ja teadlikum side luua. See aitab lapsele loovalt läheneda, küsides temalt küsimusi, mis julgustavad teda end erinevatel teemadel avama. Seejärel vastad ka ise nendele küsimustele, sest vanemapoolne eneseavamine saadab lapsele signaali, et selles ühises hetkes on turvaline oma mõtteid, tundeid ja kogemusi jagada.

Suhtluspäevik «Minu lapse hingeelu». FOTO: Raamat

Koos joonistamine on loov ja rahustav tegevus mõlema jaoks. Kaasautor Kristi Jõeorg ütleb, et joonistamine on lapse jaoks üheks esmaseks eneseväljendusviisiks. See on spontaanne tegevus – mäng, põgenemine ning samal ajal vabadus, mis võimaldab väljendada oma soove, hirme ja tundeid. Nii saab laps laadida paberile enda sisemaailma. See on tema jaoks vabastav ja arendav.

Päevikut saab hakata kasutama kohe, kui lapsega on võimalik rääkida ning arutelu pidada. «Me loome oma tuleviku täna ja see, milliseks meie elu kujuneb või lapsed sirguvad, on peegeldus tänasele,» ütlevad autorid Kristi Jõeorg ja Lilian Promet.

Kirjutamine annab võimaluse mõtestada

Kirjutamise kaudu mõtestad kõike seda, mis on juhtunud nii sinu kui ka lapsega. Kui see üles kirjutada, suudad näha tegevuste taha ja neile tähenduse anda. Sa mõtled ja tuletad meelde. Hiljem on tohutult huvitav lugeda ja vaadata, mida olete teinud ja kogenud.

Läbi tegevuste ja kogemuste tekib lapsel ka suurem side oma päritolu ja juurtega, mis on väga oluline turvalise kodutunde loomiseks.

Samuti annab päevik täiskasvanule võimaluse peegeldada lapse tundeid ja päeva jooksul läbi elatud sündmusi, mis loob turvalise ruumi lapsele enese avamiseks. Lapsevanem kuulab lapse ära ja püüab võimalikult täpselt just lapse sõnadega neid tundeid lapsele tagasi peegeldada. Kasutades lapse enda sõnu, näeb laps, et teda kuulatakse ja mõistetakse ning tal tekib seeläbi turvalisem tunne.