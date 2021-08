Avaldati värske foto kirjanik Viktor Pelevinist, kes on juba 20 aastat avalikkuse eest varjul olnud

Victor Pelevin kadus. Millal see täpselt juhtus, ei mäleta keegi. Viimati astus ta kaamerate ette täpselt kakskümmend aastat tagasi Tokyos kirjandussümpoosionil. Sellest ajast alates on Pelevin avaldanud 14 romaani, võitnud kaks suurt raamatuauhinda ja kuuldavasti on olnud korduvalt ka Nobeli kirjandusauhinna kandidaat. Tema romaanide põhjal on tehtud filme ja lavastusi, kuid pealtnägijate sõnul polne Pelevin esilinastustele kohale tulnud. Samuti ei osalenud ta 2011. aastal Supernatsbesti auhinna tseremoonial. Enne tseremoonia algust sai meedia teavet, et kirjanik oli valmis esimest korda kümne aasta jooksul vaikust murdma ja lavale minema, kuid seda ei juhtunud. Kõik see tõi kaasa asjaolu, et Viktor Pelevini olemasolu seati kahtluse alla. Näiteks on arvatud, et Pelevini nime all ilmuvad hoopis kirjandusrühmituse teosed.

«Ma ei kommenteeri Pelevini, andestage mulle, palun,» ütles EKSMO kirjastuse praegune toimetaja Julia Selivanova väljaandele The Blueprint. «Ärge küsige minult Viktor Olegovitši isikliku elu kohta. See on tabu!» teatas kirjavahetuses kirjaniku esindaja Vladimir Popov ettevõttest MTF Agency, Ltd. «Mul pole õigust sellest rääkida.» «Ta ei räägi kellegagi, vaevalt teeb ta minu jaoks erandi,» ütles kriitik ja kirjanik Galina Juzefovitš, kes valmistab ette raamatut Pelevinist. «Ajakiri Esquire on tahtnud teda kaanele panna juba aastaid,» ütles EKSMO, «kuid tulutult. Saadame talle filmimise ja intervjuude taotlusi, kuid ta ei vasta.»

Viimases intervjuus, mille Pelevin andis 2010. aastal enne inimestega kontakti katkestamist, ütles ta: «Ma pole kunagi võtnud kohustust intervjuusid anda või mitte anda. Ma teen, mida tahan.»

Väidetavalt oli Viktor Pelevinil peensusteni läbi mõeldud eraku imidž, mida järgides elada, kuigi ta seda avalikult ei tunnistanud. Eravestluses Eduard Gevorkianiga tunnistas kirjanik, et eelistab olla eraklik guru, kes ei anna intervjuusid ja ei ihalda kuulsust nagu kõik teised. Ta hakkas kandma musti prille ega võtnud neid mingil juhul eest ära. Ka siis, kui temast The New Yorkeri jaoks portreefotosid tehti. Siiani on Pelevinil väga hästi õnnestunud avalikkuse ette sattumist vältida. «Keegi ei tea täpselt, kus Pelevin elab,» sõnas kirjanik Dmitri Bykov.

Anonüümne allikas rääkis väljaaandele The Blueprint, et Pelevini uued romaanid saadetakse toimetusse mälupulgal, teksti näeb ainult raamatu kallal töötav toimetaja. «Ja kui käsikiri trükikotta saadetakse, võetakse tehase töötajatelt allkiri salastusleppele. Pelevin võib olla igal pool. Ma kuulsin, et ta elab Saksamaal ja enne seda elas ta Nepalis.» Mitme Pelevini raamatu toimetaja Olga Aminova meenutas: «Me rääkisime temaga regulaarselt telefonitsi, aga ma ei tea, milliselt numbrilt ta helistas ja kus see number on registreeritud. See, kuidas Viktor Olegovitš oma kaubamärki loob, peaks olema brändingu- ja reklaamiõpikutes. Tema on see, keda keegi ei näe, aga kellest kõik räägivad.»

Pelevin ei võta toru enne, kui saab helistajalt kirja. Ta ei kasuta sotsiaalmeediat. Vkontakte'is asuva kirjaniku fänniklubi ühe liikme sõnul külastas ta pandeemia ajal kulleriks maskeeritult Pelevini korterit, et «tänada teda raamatu eest», ja kirjanik avas ukse. Siiski ei ole fännil väidetava kohtumise kohta asitõendeid.