Birk Rohelennu «Kes tappis Otto Mülleri?» juhatab sisse uue kodumaise krimisarja

Birk Rohelend, «Kes tappis Otto Mülleri?». FOTO: Raamat

Sume suveöö on vaevu jõudnud mõisaperemehe sünnipäevale sametise joone alla tõmmata, kui majas kärgatab lask. Otto Müller, keda kõik teadsid, aga vähesed armastasid, on surnud.

Juhtumiga asuvad tegelema kogenud politseiuurija Gabriel Vanem ja tema verivärske paariline Agnes Maramaa. Perekonna ja uurijate omavahelistest suhetest kujuneb pinev kassi-ja-hiire-mäng, kus igaühel on oma tõde ja õigus ning midagi maailma eest varjata.

Raamat «Kes tappis Otto Mülleri?» juhatab sisse uue kodumaise krimisarja, kus põnevust ei paku üksnes kuritegude lahendamine, vaid ka inimsuhted. Sarja läbivaks teemaks kujuneb uurijate Agnese ja Gabrieli lugu. Esimese raamatu põhjal valmib 2021. aasta teises pooles Eesti esimene Viaplay originaalseriaal, mille režissöör on René Vilbre ja peategelastena astuvad üles Eesti tippnäitlejad Märt Avandi, Jaan Rekkor, Tambet Tuisk jt.

Teised raamatust

«Birk Rohelend seob raamatus peenekoeliselt humaansuse ja vastutuse keerulistes inimsuhetes, mis loob mitmetahulise fooni kulmineeruvaks salapäraks ja ootamatuteks lahendusteks,» ütleb raamatu kiituseks filmiprodutsent Ingrid Eloranta. «Tegemist on autori äärmiselt küpse ja võimsa jutustusega mastaapsest perekonnast Eestis.»

«Kriipivalt ehe mõrvamüsteerium,» ütleb kirjanik Ketlin Priilinn.

««Kui sul on selline maja, siis on kõik kogu aeg hästi,» ütleb raamatus Anneken. Otto Mülleri mõis on taust suurepärasele põnevikule, mis hakkab tegelaste haaval hargnema, pakkudes psühholoogilist pinget hingele, filmilikku naudingut fantaasiale ning üllatavat puänti. Suurepärane tegelaste galerii!» märgib kirjanik Maimu Berg. «Vaimustav! Agathe Christie vääriline!»

Filmirežissöör René Vilbre ütleb: «Kui kõigil pereliikmetel on olemas motiiv tappa perepea, kes neile head elu võimaldab, siis millisest perekonnast me räägime? Isegi mõrva uurivatel detektiividel on motiiv … Selline huvitav lugu!»

«Tegelaskujude eestlastele ebatüüpiline avameelsus ülekuulamisruumis paljastab midagi olulist mitte ainult nende endi, vaid kogu Eesti elus: kuidas eristada välimist ja sisemist? Millisel määral määratlevad meie suhteid näivused ja muljed, olgu need siis soolised või seisuslikud? Üks võimalik vastus kõlab nii: kõik pole kuld, mis kiiskab. Vahel isegi mitte kassikuld, pestagu seda kas või verega. Küsimuse «Kes?» tagant ilmub veel olulisem küsimus: «Miks?». Vastus on ühtaegu lihtne ja lahendamatu,» vihjab kirjanik Jan Kaus.

Autorist

Autor Birk Rohelend (s. 1981) on kirjutanud mitmeid auhinnatud romaane ja loonud armastatud telesarju nagu «Padjaklubi», «Nurjatud tüdrukud» ja «Restart»; ta on ka filmi «Vasaku jala reede» üks kaasstsenariste.