Alkeemia taroskoop lubab järgmiseks aastaks veelgi suuremat ühiskonna lõhenemist ja võitlust oma veendumuste nimel

2022. aastal jätkuvad Oidra selgitusel juba alanud muutused. Aina enam saab selgeks, et igaüks on oluline ja kõigil on oma roll selles, kuhu me inimkonnana liigume. Kõik sõltub otsustest, mida igaüks teeb, ning sellest, millist vastutust ollakse nõus võtma nii iseenda elu, kogukonna kui kogu koduplaneedi heaolu eest.