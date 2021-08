Eesti Lastekirjanduse Keskuses saab näha Itaalia illustraatori Babiana Bocchi töid

Fabiana Bocchi elab ja töötab Parmas vabakutselise illustraatorina. Talle meeldib illustreerida süngeid ja kurbasid lugusid ning tihti kohtab tema piltidel muinasjutumetsi, kuhu võib eksida. Kunstnik on kirglik tumedate toonide austaja. Tema lemmikuteks on must, sügav tumeroheline ja müstiline sinine. Nii tumedaid toone kui süngemaid teemasid kohtab ka lastekirjanduse keskuses välja pandud illustratsioonivalikus.

Tehnikatest eelistab kunstnik sarnaselt paljudele teistele Itaalia illustraatoritele pliiatsijoonistust ja harilikku pliiatsit. Eesti Lastekirjanduse Keskuse kunstiekspert Viive Noore sõnul kasutab Bocchi neid levinud tehnikaid aga silmapaistvalt erineval viisil. «Kui tavaliselt on Itaalia pliiatsijoonistus kerge ja õrn, siis Bocchi käekiri jääb silma just selle realistlikkuse ja sünguse poolest. Tema pildid ei paista esmapilgul just eriti lapsesõbralikud, kuid kindlasti on siin uurimist igas vanuses kunstihuvilisele,» lausus Noor.

«Butterfly». FOTO: Fabiana Bocchi

Ühe põnevama osa Bocchi näitusest moodustavad tema entsüklopeedilised või uurimuslikud joonistused merineitsitest. Illustraator justkui proovib üles joonistada selle mütoloogilise olendi erinevad liigid. «Neid isemoodi ja silmapaistvaid joonistusi võib vaatama jäädagi,» lisas Noor.

Illustraator on öelnud, et tema töö ei ole küll vaevarikas, kuid aeg-ajalt meeldib talle end argipäeva toimetustest välja lülitada ja lihtsalt randa minna. Lisaks naudib ta head toitu ja head veini (ta on muuhulgas sommeljee) ning teisiti tema kodumaakonnas Emilias ei saakski. Põhja-Itaalias asuv regioon on tuntud maitsva toidu poolest, siit on pärit näiteks sellised Itaalia köögi hõrgutised nagu Parma sink ja tortellinid. Tema lemmikloomad on koaalad, kellel on illustraatoriga sarnaselt rahumeelne iseloom.

«Mermaids and Abyssal Creatures.» FOTO: Fabiana Bocchi