Kuidas aidata lapsel oma emotsioone väljendada?

Vanemad on lastele emotsioonide näitamisel eeskujuks

Meaningful Talks disainer Karmen Kallas on andnud elu väga lahedatele «emotsioonijukudele», mis tekitavad lastel ja lapsevanematel kahtlemata elevust ja erinevaid arutelusid. Samuti on nendes peidus palju sügavam sõnum. «Mõelge, kui suureks eeskujuks on täiskasvanud oma lastele, kui nad julgevad oma emotsioone lastele välja näidata ja neist rääkida. Kasvõi läbi nende samade kleebiste, kus on välja toodud erinevad tunded ja olles sellel päeval kurb ning valides selle kleebise, anname ka oma lastele teada, et «vahel olen ka mina kurb» või «vahel nutan ka mina». Lapsed hakkavad läbi selle mõistma, et kurbust tunda on oluline ja see on täielikult aktsepteeritav,» kinnitab Promet.

Promet lisab, et lapsed on ülitundlikud ja nad tajuvad enda ümber toimuvat väga tugevalt. Eriti hästi tajuvad nad vanemate meeleolusid ja omavahelisi suhteid. Kui seal esineb pingeid, siis on ka lapsed tugevalt pinges. Tihti püüame keerulisi olukordi laste eest varjata, arvates, et suudame lapsi läbi selle kaitsta ja mõtleme, et nii sirguvad nendest õnnelikud täiskasvanud. Tegelikult juhtub see, et lapsed võtavad üle meie käitumismustrid, nad küll püüavad varjata oma tundeid, aga ei tule selle pingega toime. Lapsed omandavad teadmised tunnete kohta kogemusest ning teiste käitumisest, nas alles õpivad tundma oma emotsioone ja selle tõttu puudub neil oskus neid reguleerida. Nii avalduvad käitumisraskused, tugevad nutuhood ja ettearvamatud reaktsioonid, mis võivad ajas ainult süveneda ning mõjutada tugevalt lapse vaimset ja füüsilist tervist.

Ta rõhutab, et üheks inimeseks olemise aluseks on tunnete tundmine. Emotsioonide uurija Paul Ekmani hinnangul on olemas kuus universaalset emotsiooni, milleks on rõõm, kurbus, viha, hirm, üllatus ja vastikus. Maailmas eksisteerib duaalsus: öö ja päev, valgus ja pimedus, päike ja vihm, headus ja kurjus. Samamoodi ka inimesega, me ei saa olla pidevalt rõõmsad, tublid ja hästi käituvad. Oleme vahepeal ka kurvad ja vajame selle tunde tundmist. Eriti lapsed kuna nemad elavad hetkes ja kõik, mida nad tajuvad, seda nad ka väljendavad. Tunnete väljendamine annab sisemise vabaduse. Julgus tunda tundeid ja neid teistele väljendada, loob võimaluse teineteist paremini ja vahetumalt mõista. Nii tekib lapsel ja vanemal omavahel parem side ning suurem usaldus üksteise vastu.

Suhtluspäevik «Minu lapse hingeelu». FOTO: Raamat

Lapsed väljendavad emotsioone aega ja kohta valimata