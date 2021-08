Algav sügis toob Eestisse suurepärased Soome kirjanikud

9. septembril kell 17.30 toimub Soome Instituudi raamatukogus (Ülikooli 11, Tartu) vestlusõhtu « Kuidas rääkida keerulistest asjadest lihtsate sõnadega? » kirjaniku ja geograafi Laura Ertimoga (1977). Arutelus on oodatud osalema lapsevanemad, õpetajad ja kõiki teised, kes on sattunud kimbatusse, püüdes mõnele lapsele – või iseendale – lihtsate sõnadega selgitada keeruliste nähtuste olemust.

Laura Ertimo lastele suunatud teadusraamatud seletavad lihtsalt ja arusaadavalt lahti keerulisi nähtusi. Tähelepanuväärseks lisaväärtuseks on Ertimo raamatute puhul illustratsioonid: näiteks «Vesi. Raamat maailma tähtsaimast ainest» ja «Öö. Raamat unest ja pimeduse saladustest» (mõlemad illustreerinud Satu Kontinen) ühendavad teaduslikud teemad imeliselt kunstipäraste piltidega, samas kui kliimamuutusest kõnelev «Imelik ilm» (illustraator Mari Ahokoivu) on lahendatud paljudele lastele eriti meelepärases koomiksistiilis. Eesti keeles on Ertimolt seni ilmunud viis raamatut.