Sõjad, milles Venemaa möödunud kolme aastakümne jooksul avalikult osalenud on

Nõukogude Liidu varemetele 1991 tekkinud riikidest suurima, end nii Nõukogude kui ka kunagise Vene impeeriumi õigusjärglaseks kuulutanud Venemaa Föderatsiooni välispoliitikat ei saa nimetada just rahumeelseks. Venemaa on pidevalt kusagil oma piiridel ja nendest kaugemalgi sõdinud. Need konfliktid võivad küll suurriigi seisukohast väikestena näida – kuid mitte teistele konfliktiosalistele ega meile kõrvaltvaatajaina.