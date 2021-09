Raamat, mille süda ja hing on flamenko

Lucinda Riley, «Kuuõde». FOTO: Raamat

2007-2008/1912-1951, Põhja-Šotimaa, Granada. Tiggy on leidnud oma kire - loomade eest hoolitsemise ning on kanda kinnitanud Šotimaal. Hirvede varjupaik, kus ta seni ametis oli, küll suletakse, kuid talle pakutakse võimalust töötada Kinnairdi mõisas, mille omanikul Charliel on ambitsioonikas plaan oma maadele erinevaid loomi elama tuua. Ise mees küll arstitöö tõttu kohal eriti ei viibi. Tiggy saabub koos nelja metskassiga ning vähemalt talle hakkab uus elupaik kohe meeldima. Loodus on võrratu ja ülemusega on hea klapp. Mõisamaadel elav mustlane ennustab aga, et Tiggy ei ela seal kuigi kaua ja nii lähebki, et naine peab olude sunnil lahkuma. Just siis otsustab ta ette võtta oma juurte uurimise ja jõuab looni kuulsast flamenkotantsijast Lucíast, kes väga noorena isaga kodust lahkus, et suurtes linnades oma unistuste poole püüelda.

Sarja võlu hakkab iga järgmise osaga hääbuma, sest kordub aina sama muster - õel on elu rööpais, aga äkitselt on vaja muutust ja suundutakse oma päritolu otsinguile, mis päädib armastuse leidmisega. Aina raskem on uskuda, kuidas kuuest ühest mitte ühelgi varem kallimat ei ole! Oleks nad siis 18-19-20, aga nad on lähemal 30-le kui 20-le. Ja miks õed omavahel pea üldse ei suhtle? Miks nad üksi oma päritolu uurivad, mitte teiste toel? Kuidas Tiggy oma õe endist kallimat ära ei tundnud?

Nende raamatust raamatusse korduvate küsimuste taustal meeldis «Kuuõde» mulle siiani kõige vähem ja kippus venima: lumi ja kassid ja kättesaamatu mõisaomanik, siis jälle flamenko, keevalised tunded, kuulsusejanu. Ma ei salli kohe üldse seda, kui draama tekib sellest, et tegelane jätab midagi rääkimata ja kogu probleemi oleks ühe kahe sõnaga saanud lahendada, aga olukord venib lehekülgede kaupa. Lucía on väga isekas tegelane, aga tema motiividest sain ma veel aru. Tiggy tundus meeldivam, aga ta teeb ühe rumala otsuse teise järel - lõhub abielu, jookseb haigena haiglast ära, paneb kogu oma pere muretsema. Lisaks pidas ta end veganiks, aga tal olid «patutoidukorrad», kus ta ei olnud vegan? Mitte ükski vegan ei teeks iial midagi sellist, see on elustiil, mitte dieet.