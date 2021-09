Anna Kaare esitleb debüütluulekogu naiseks olemisest ja rahvusidentiteedist

Raamatu peamisi teemasid on naiseks olemine, seejuures vaadeldakse maailma irooniast ja sarkasmist tulvil pilguga. Otsitakse enda kohta nii kultuuriliselt kui ühiskondlikult, otsitakse ka kuuluvustunnet, ehkki selle leidmine alati ei õnnestu.

«Olen sündinud 1986. aastal Tallinnas. Kasvasin venekeelses peres, kuid omandasin algusest peale eestikeelse hariduse. Niisiis kasvasin üles sisuliselt kakskeelsena,» sõnab autor. «Vaatamata ühele kodusele keelele on perekonna taust mitmekülgsem. Mulle on alati suurt huvi pakkunud emapoolse suguvõsa roma päritolu, millega end tihtipeale ka samastan. See on pannud selle rahva ajaloole ning praegusele olukorrale rohkem tähelepanu pöörama ja kaasa elama.»

(Rahvus)identiteet on Anna Kaare jaoks hajuv ja segane kategooria. «Olen püüdnud seda mõtestada endale sobival viisil, kuid seda «päris õiget» ilmselt ei leiagi. Need otsingud väljenduvad selles luulekogus. Mu loomingus on olulisel kohal ka naiseks olemise reaalsus.»

«InteГрация» sisaldab palju isiklikku, mis on kohati ka võimendatud ja äärmuse või absurdini viidud. «Isegi kui maailm on kole ja julm paik ning naise elu ja rollide vahel pendeldamine on rasked, ei maksa end liiga tõsiselt võtta,» ütleb Anna Kaare.

Raamatu kujundas ja illustreeris Ellu-Marie Meos, toimetas Maarja Helena Meriste.

genotsiid ja dieedinipid

tüüfus ja kõhulahtistid

esivanemate mälestused ja ameerika supermodell

pühadeks vormi

suveks saledaks

üleprivilegeeritud

uue ühiskonna naised

leib ajab meidki nutma

leib on vanem kui meie

leib on püha