USA laulja, laulukirjutaja ja näitleja Tom Waits (71) on alati palju lugenud. 2009. aastal ilmus Waitsi elulugu «Lowside of the Road», milles tema endine elukaaslane tunnistab, et Tom luges sageli raamatuid kogu öö läbi ja jäi magama alles 5-6 paiku hommikul. Raamatud on mehele olnud suureks inspiratsiooniallikaks nii muusiku- kui näitlejatöös.