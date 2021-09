Dave Benton: soovin südamest, et iga isa saaks oma lapse sündi näha

Mis on olnud lapsevanemaks olemise kõige tänuväärsem osa?

Ilmselt tajub iga normaalne lapsevanem suurt vastutust inimese kasvatusprotsessis. Kui oled lapsevanem, on sul privileeg ja kohustus oma lapsi suunata ja harida. Ehkki teed seda nii võimalikult hästi kui oskad, võivad vahel asjad ikkagi tahtmatult viltu minna. See on igaühe risk, millega peab samuti arvestama.

Ükskord kasvavad nad suureks ja peegeldavad sulle ning maailmale tagasi seda, mida neile õpetasid või õpetamata jätsid. Ülimalt nauditavad on need hetked, mil märkad, et hetkel, mil tuleb aeg lastel pesast välja lennata, on nad kasvatanud tiivad, mis neid kannavad ning nad ise on sirgunud just selliseks, milliseks neid kasvatada püüdsid. Ja kui nad näitavad sulle oma armastust ja tänu selle kõige eest, võid endale rahulikult õlale patsutada ja öelda: «Hästi tehtud!»

Dave Bentoni raamat «Olen see, kes olen». FOTO: Karen Härms

Mis on tähtsaim asi, mida su lapsed on sulle elu ja armastuse kohta õpetanud?

Mul on neli last, kõik omamoodi erinevad, kuid on üks asi, mida olen neilt õppinud – et ühtsus tähendab väga palju. See on tähtsaim õppetund, kui saad koos aega veeta ja oma elu nendega jagada, neid kuulata ja neile näidata, et me armastame üksteist.

Millised tarkusesõnad selle õppetunniga kaasa anda? Mitte alla anda, ükskõik, mida elu sulle ka ei saadaks! Tõuse alati jalule. Pea meeles, et sul on elus eesmärk ja see eesmärk on jõuda sinna, kuhu kavatsesid. Sa ei saavuta edu iial, kui norutad või lubad teistel end alla suruda. Tõuse, usu õnnestumisse, iseendasse ja mine edu poole.

Mis on su parimad mälestused seoses Sissi ja Lisaga?

Kõik mu mälestused seoses lastega on ainult suurepärased. Kui peaksin tõesti valima parimad kummagagi seoses, siis vastaksin kindlalt – nende sünnihetked. Näha, kuidas lapsed ilmale tulevad, märgata ja meelde jätta nende elu esimesi hetki, hoida neid esimest korda, kui nad su sõrme pigistavad ja silmad avavad. Minu jaoks pole võimsamaid ega kaunimaid mälestusi. Soovin südamest, et iga isa saaks oma lapse sündi näha. See muudaks me maailma paremaks.