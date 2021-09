Tähtis pole perekonna struktuur, vaid omavaheline läbisaamine

Võimalik, et emotsionaalne stress, mida lapsed kogevad, kui nende vanemate või hooldajate suhted ei tööta, pole täiskasvanutele silmaga näha. Ehk tead vanemana isegi, kui valus on oma last kannatamas näha. Veel valusam on teada, et kannatusi põhjustavad su enda teod.

Võib-olla õigustad oma käitumist või tunned abitust, teades, et käitumist tuleks muuta. Mõte vaadelda, kuidas sa oma partneri või lähedaste pereliikmetega suhtled, võib hirmutada või ebakindlust tekitada, kuid loodan, et see osa raamatust annab sulle ideid, kuidas vajadusel olukorda parandada.

Kui vanemad pole koos

Kui laps elab koos ühe vanemaga, on oluline lahus elavale vanemale austusega viidata – näita, et hindad tema tugevaid külgi, selle asemel et vigadele keskenduda. Tean, et see tundub mõne inimese puhul võimatuna, eriti pärast rasket lahkuminekut. Ehk muutub see sinu jaoks lihtsamaks, kui selgitan, kui oluline on see lapsele: ta näeb enda kuuluvust ja on kiindunud osakesse teist mõlemast. Kui üht poolt, kes ta siia maailma tõi, pidevalt halvaks tembeldatakse, võtab laps omaks arusaama, et ka temas pesitseb see halb inimene. Vajadus mõlemale vanemale lojaalseks jääda võib lapse lõhestada.

Kuidas lahkuminekuga võimalikult valutult toime tulla? Lapsele on parem, kui vanemad pärast lahutust omavahel ühenduses püsivad ja laps mõlema vanemaga regulaarselt edasi suhtleb. Kui sellega hakkama saate, on tunduvalt vähem tõenäoline, et lapses tõstab pead agressiivsus või depressiivsus. Mis puutub lapse suhtesse eemal elava vanemaga, sujuvad ka siin suhted paremini, kui mõlemad vanemad selgelt ja positiivselt suhtlevad. Kui üks vanematest (tihti, kuid mitte alati on see isa) pärast lahkuminekut eemale tõmbub, on tõenäolisem, et laps kannatab mure, viha, depressiooni või madala enesehinnangu all. Just seetõttu on Inglismaal murettekitav, et veerand lastest, kelle vanemad lahku lähevad, lõpetavad isaga suhtlemise juba kolm aastat pärast seda sündmust.

Mõistame, et alati pole võimalik endise kaaslasega läbi saada. Nii on ka loos, mida teiega jagan. Mel on kuueaastase Noah ema. Ta oli Noah isa Jamesiga viis aastat suhtes. Nad elasid tihti eri riikides ega nimetanud end otseselt paariks, kuid koos aega veetes nautisid nad teineteise seltskonda. Meli lugu võib küll ekstreemsena kõlada, kuid sellest loost on õppida kõigil, kel kunagi laste kasvatamises on lahkarvamusi tekkinud.

Kui Mel rasedaks jäi, eeldas James, et naine teeb aborti. Saanud teada, et nii ei läinud, oli ta maruvihane ja püüdis naisega kontakti katkestada. Nüüd tasub ta vaid minimaalsete kulude eest ja nõustus sellegagi vaid pärast piinlikku isadustesti protseduuri. Ta ei taha Noah’ga mingisugust tegemist teha.