Üks fantastiline noorteromaan, milles ei proovitagi rasketest teemadest ümber nurga rääkida

See oli üks fantastiline ja võrratu raamat. Läheb kindlasti mu 2021. aasta lugemiselamuste tippu ning tõenäoliselt ka jääb sinna esikohale.

Bill Konigsberg, «Sild». FOTO: Raamat

Esiteks juba see ülesehitus. Ma ei ole mitte kunagi ühtegi sellist raamatut lugenud ja kuna see lugemine oli peaaegu nagu pimekohting raamatuga, ei osanud oodata ka ehk kui ühel hetkel tekkis peatükk 1B, siis imestusest vajus lausa lõug maani! Aga see oli vaid positiivne! Ma olen paadunud «mis siis kui...» mõtleja ning selline ülesehitus oli täpselt see, mida raamatus vaja.

Tagasi algusesse minnes, siis ühel hetkel jäi mulje, et lahendus on totralt ja naiivselt kiire ning lihtne. No pole inimest, kes saaks depressioonist kahe päevaga üle. Aga siis hakkas koitma, mis sealt tegelikult tulla võib ja ei pannudki puusse.

Alguses jäi ka mulje, et tegelasi on liigagi palju, ent kuna nad põhimõtteliselt kõik kordusid, siis ei olnud probleemi ja said kenasti tuttavaks. Üheks mu lemmiktegelaseks oli Aaroni isa. Kasvõi juba seetõttu, et ta pole üldse stereotüüpne lahendus. Tillie isa... noh, mõneti stereotüüp aga samas, tegelikult mitte.

C osa peatükid peaksin ainult uuesti üle lugema, need jäid lugemise ajal veidike segaseks. Aga võimalik, et asi oli ka selles, et oleksin pidanud sel hetkel juba magama ning mitte raamatut ahmima.