Marimekko tippjuhi alluv: mõtlesin tihti, et Kirstil Paakkanenil on mehe aju

«See auto näeb nii hea välja ja ega neid eriti ju pole ka. Muidugi on tore panna mehed endale järele vaatama. Kord ühes bensiinijaamas kohendasin oma juukseid ja arvasin, et olen nii hurmav... kuni tulid paar meest ja palusid mul kapott avada. Neid võlus auto, mitte mina!» naerab Kirsti.

Ükskord viis ta oma Jaguari teenindusse, sest rooli keerates kostis iga kord mingi kolksatus. Teenindaja teeb autoga tiiru, tõstab siis istme alt koolapudeli ja nendib rahumeeli, et vaat see, proua, teil siin kolisenud ongi.

Haka-Auto on Womena jaoks suurklient ning Kirsti kohtleb selle juhti Mikko Långströmi siidkinnastes. Talle langeb koguni osaks au mehe kabinet ümber sisustada. Kabinet tuleb pigimust.

Womenas löövad emotsioonid üle pea kokku ning pisarad voolavad ojadena. Kõik nad on loomeinimesed. Kes tahes loomeinimene võtab südamesse, kui ta on andnud oma parima ning ta pihuks ja põrmuks tehakse. Pea igaüks tehaksegi.

Teinekord tundub töötajatele, et Kirstil pole vähimatki empaatiavõimet

Kirsti ei tunne, et ta oleks kellelegi haiget teinud. Sõimatasaamise järel on paljudel halb olla, aga Kirsti tegeleb juba järgmise asjaga. Ta ei jää ebameeldivatesse olukordadesse pidama, vaid rühib edasi.

«Ma mõtlesin tihtipeale, et Kirstil on mehe aju. Ta suutis ühele asjale keskenduda ega tõmmelnud siia-sinna. Selliste inimeste tööl on tavaliselt tulemus,» nendib üks Womena algusaegade töötajatest.

Haukilahtis elades käib Kirsti hommikuti kõigepealt oma Afgaani hurtadega väljas ning läheb siis tihtipeale sauna. Tööle tulles otsib ta alguses inspiratsiooni ja võib koguni tunnikese jagu moeajakirju lehitseda. Suurema osa oma inspiratsioonist ja hingejõust saab ta aga tiimilt.

Kirstil on suur must nahkportfell, kuhu ta kogub info arveldatavate tööde kohta. Kõige õudsem päev kuus on see, kui ta kõik need paberid ümmargusele valgele lauale laotab ning koos Terttu Viertiöga juurdlema hakkab, kui palju mingi töö eest raha võiks küsida. Erinevate tööfaaside süsteemsest ülesmärkimisest ja hinnastamisest pole Womenas kuuldudki. Arveldatakse ülimalt algeliselt, mulle-tundub-põhimõttel: kui palju just parasjagu küsida tihatakse.

Viertiö adub, et vajab abi ning võtab ühendust oma õpingukaaslase Kari Miettineniga, kes hakkab 1974. aastal ettevõtte majanduskonsultandiks. Nii saab alguse Kirsti ja Kari kogu elu kestev sõprus. Miettinenist saab Kirsti usaldusisik. Lõpuks on ta ainuke, keda Kirsti usaldada julgeb, mis siis, et suhe on vahepeal täis vihast ja tulist sõnavahetust.