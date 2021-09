Sinijärv soovitab: humoorikas ja turvaline vana kooli krimilugu

Vanainimestest üleliia palju raamatuid ei kirjutata. Muheda olemisega krimilugusid eriti mitte. Mõistetav – kui teed esimeses romaanis peategelased kaheksakümneaastasteks või nõnda, siis teose edu korral sellele väga palju järgesid teha ei saa. Kuigi tänapäeval pole saja-aastaseks elamine enam nii võimatu kui veel mõni aeg tagasi ning kas või Jonas Jonasson on tõhusateks menukateks teinud ka pealt saja-aastasest taadist jutustavi lugusid.

«Neljapäevane mõrvaklubi» on täiesti tänapäevane raamat, ent tal on vana hea briti krimikirjanduse aura igati olemas. Ja ekstra meeldiv on ta huumor – humoorikas on see lugu peaaegu pidevalt, samas kusagil laginal ei naeruta. Naljavigurit sulepeast välja ei imeta, on lihtsalt olemas oskus kirjutada korraga südamlikku, muigavat ja kohati ka kurvavõitu lugu. Kohti, mis inimese elu üle järele mõtlema panevad, jätkub. Ja noile, kes mingil põhjusel vanaks saamist pelgavad, peaks raamat mõjuma nii palsami kui magneedina.