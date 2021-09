Joogaõpetaja Mai-Liis Kivistik soovitab kolme joogaraamatut

Raamat õpetab keha terviklikult vaatama ja räägib lähemalt jooga filosoofiast. Jooga on meele vaigistamine, aga samal ajal ka paneb asanate praktika kehas energiad liikuma. Isiklik kasv on vältimatu ja jooga arendab absoluutselt igat inimest.

Raamat räägib sellest, et kõik on nii nagu olema peab. Eksistents on täiuslik ja midagi ei ole vaja teha. Miks inimene muretseb? Ta võtab elu kui tööd, mitte kui mängu. Kogu eksistents on mäng.