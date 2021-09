Sinijärv soovitab raamatut, mis viib veenvalt teise maailma ega kipu niisama lihtsalt lugejast lahti laskma

Ma ei taha seda romaani põnevike ega seiklukate sekka paika panna. Ta pole eriti põnev ega eriti seikluslik. Austraalia. Jube suur. Majapidamisvaldus pinna poolest nagu pool Eestit. Poeni või kõrtsini või naabrinigi, kui need lähedal olema juhtuvad, paar tundi, noh, olgu, kuus tundi, autosõitu. Jõuluaeg. Kuumakraade nii nelikümmend viis. Arusaadav, et kõik, mis toimub, toimub jube aeglaselt. Palju ei toimugi. Aeg-ajalt ilmneb, et kunagi võib-olla midagi toimus. Kui toimus. Räägitakse vähe. Tegutsetakse veel vähem. Kuum on. Sahvrid (vabandust, külmkambrid) on pilgeni täis. Võib ju tulla ka üleujutus. Kuskil keset kõrbe on kilomeetri jagu paremat asfalti, et arstide lennuk tarvidusel tulla saaks. Nii poolteise tuhande kilomeetri tagant. Siis läheb veel natuke aeglasemaks. Jah, keegi on surnud ka. Täitsa tavalisel kombel. Ja nii edasi. Ja nii edasi.