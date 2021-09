Tõestisündinud lugu afgaani tüdrukust, kes vedas Talibani ninapidi

Nadia Ghulam,Agnés Rotger, «Minu turbani saladus». FOTO: Raamat

Oma tumeda turbani varjus viib ta mošees läbi hommikupalvust. Seda noormeest austatakse ja kuulatakse tähelepanelikult, kuigi ta ei ole muljetavaldavat kasvu ja tema hääl kõlab avaras ruumis hapralt. Ta on hea moslem, teistele eeskujuks. Oma turbani varjus hoiab ta aga oma sõprade ja naabrite eest suurt saladust: ta ei ole mitte noor ja ambitsioonikas mees, vaid tütarlaps, kes võpatab iga kord, kui Talibani sõdurid talle lähenevad. Kui kaua suudab ta end veel varjata?

«Minu turbani saladus» võitis hispaania keeles ilmumise järel paljude lugejate südamed ja pälvis samal aastal katalaanikeelsele romaanile antava Prudenci Bertrana kirjandusauhinna.

Pärast suurt edu Prantsusmaal on lähiaastatel oodata ka raamatu järgi tehtud filmi. Õigused on ostnud A Single Man Productions.

Ka praegu on Nadia aktiivne, proovides muuta seda ühiskonda oma uuelt kodumaalt: ta räägib endiselt huvitatutele oma lugu ja on aidanud rajada väikestesse kogukondadesse raamatukogusid, et teha naistele ja lastele lugemine turvalisemaks ja kättesaadavamaks.

***

«Nimi?»

«Ghulam.»

«Palju teid on?»

«Kolm. Kaks täiskasvanut ja üks laps.»

«Tulete Kabulist?»

«Jah.»

Kõik, mis ma talle ütlesin, pani mees kirja roostes klambriga metallmapi külge kinnitatud paberile. Siis vaatas ta lauale laotatud kaarti, millele oli joonistatud suur hulk ristkülikuid, kriipse, numbreid ja tähti, millest ma aru ei saanud. Ta ajas sõrmega järge ja tegi pliiatsiga mingi märke.

«Võtke sealt üks pakk ja minge oma telki, see on C-sektoris, number nelikümmend kolm. Jätke meelde, number nelikümmend kolm. Vett võite võtta ainult C-sektorist. Ärge mingil juhul võtke seda sealt, kust ei tohi, selge? Järgmine! Nimi?»

Lahkusime järjekorrast. Ema läks suure ÜRO siltidega varustatud kilepakkide hunniku juurde ja võttis sealt ühe. Ma ei jõudnud ära oodata, et seda lahti teda ja teada saada, mis seal sees on. Me polnud nii ammu ühtegi päris kingitust saanud!

Vanasti, kui ramadaan oli läbi ja tähistasime paastukatkestuspüha Id ul-Fitr’i, said kõik lapsed uusi mänguasju või vähemasti mõne rõivaeseme, mida pidulikult esitleda, kui mindi kellelegi

õnne soovima või kui sõbrad ja sugulased lõunale tulid. Kui tore oli paberit lahti rebida ja näha, mida vanemad olid meile ostnud!

Aga kingitusi ei teinud meile ammu enam vanemad, vaid välismaised organisatsioonid (ÜRO, kes valmistas alati siniseid asju, Punane Poolkuu ja paljud teised huvitavate tähekombinatsioonidega ühingud), ja nendeks polnud tikandite ja litritega rõivad, mis meile nii väga meeldisid, vaid oli, jahu ja riis. Aga isegi siis oli nende saabumine hea uudis ja meie, lapsed, olime neid saades väga rõõmsad, olgugi et pidime selleks tundide viisi järjekorras seisma.