Olav Osolin uuest raamatust: kõik ütlesid, et see pole päris tavaline krimiromaan, aga samas ülimalt naljakas

Osolini sõnul pole «Kus lendab part» puhas krimilugu. «Need vähesed inimesed, kellele ma andsin oma käsikirja lugeda, et saada esimest vastukaja, ütlesid kõik, et see pole päris tavaline krimiromaan, aga samas ülimalt naljakas ja väga ootamatute seikadega. Seda kuuldes olin ma üsna rõõmus ja rahul, sest just sellist raamatut ma silmas pidasingi, mis oleks esimesel pilgul nagu krimka, aga tegelikult pigem etteaimamatute pööretega lõbus seiklus, mille käigus ujuvad veidral moel esile ka paljude Eesti inimeste jaoks tuttavad jututeemad ja tegelased.»