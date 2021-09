Kai Aareleid esitleb uut romaani «Vaikne ookean»

Kai Aareleid on saatnud maailma neli last, kolm romaani, kaks luulekogu, ühe novellikogu ning arvukalt ilukirjandustõlkeid hispaania ja soome keelest. Varrakus on varem ilmunud romaanid «Vene veri» (2011) ja «Linnade põletamine» (2016), ning novellikogu «Salaelud» (2018). Mitmesse keelde tõlgitud romaani «Linnade põletamine» ainetel kirjutatud näidend esietendus Eesti Draamateatris 2019.