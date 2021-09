Sten Roosi muinasjutuvõistlus kutsub osalema

Lastekirjanduse keskuse direktor Triin Soone: «Meil on hea meel taaskord kutsuda lapsi oma fantaasialugusid välja mõtlema ja kirja panema. Iga-aastane konkurss on üks vanemaid laste loomevõistlusi ja rõõmustav on, et sellel on jätkuvalt rohkelt osalejaid üle Eesti. Oleme tänulikud, et õpetajad ja lapsevanemad lapsi suunavad ja juhendavad. Nii saavad lood kirja kaunis eesti keeles ning žüriil on rõõm neid lugeda.»