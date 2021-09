Jäämees: olles aastakümneid külma käes treeninud, on mul tekkinud teistsugune närvisüsteem

Tõde on meie poolel

Me oleme uued gladiaatorid. Sina ja mina. Vanu gladiaatoreid pole enam ja nende sõjad on möödanik. Nende probleemid ei ole sinu probleemid. Sinu elu kuulub sulle. Minu ideed ei ole radikaalsed ja ma pole üliinimene ega ka erakordne, aga mul on tugev usk, et me suudame maailma muuta. Usun seda, sest näen meetodi jõudu iga päev oma elus. Ma elan selles. Elan selle nimel. Iga eksperimendi, iga avaldatud artikliga kirjutame ümber raamatuid, tõestame oma väidet. Me tegutseme teadusele teadaolevatest piiridest väljaspool.

Kohtusin kord pärast meie eksperimenti raamatukogus professor Maria Hopmaniga. Mul olid teaduse muutmise kohta omad julged eeldused ja tema ütles: «Wim, vaata ringi, kõiki neid raamatuid. Kui see, mida sa räägid, on tõsi, peame kõiki neid raamatuid muutma!» Ja tead, mis? Nad peavadki neid raamatuid muutma, sest need on iganenud. Teadus on arenenud. Sisu on muutunud. Meie oleme muutunud.

Aga kõik see on väline. Külm ja hingamine ei ole muutunud. Inimesed on võidelnud külmaga esimesest talvest alates ja Tiibeti mungad on tegelnud teadliku hingamistehnikaga üle tuhande aasta. Sa hingad rohkem kui kakskümmend kolm tuhat korda päevas selle peale mõtlemata, aga kui sa hingad teadlikult, sarnaneb see evolutsioonilise instinktiga, mis muudab selle kogemuse erilisemaks, olgu see teadlik või alateadlik.

Pärast triumfi Radboudis tekkis meie tegevuse vastu suurem huvi, aga ennekõike ajakirjanike seas. Esinesin mõne korra televisioonis ja minust kirjutati, aga see oli minimaalne, võrreldes sellega, mida ma olin oodanud. Mõni kirjeldas meie lugu endiselt kui kurioosumit ja mind peeti mingisuguseks geneetiliseks anomaaliaks või kõrvalekaldeks, aga uuring oli avaldatud ja sellega kaasnes teatav usutavus. Kui kehtivale olukorrale väljakutse esitada, on alati küünikuid ja skeptikuid, kes ei ole valmis mitte midagi uskuma. Need küünikud pilkavad seda, mida nad ei mõista, sest kardavad. Nad kardavad tõde. Ma kasutasin meie tekitatud hoogu ära ja tegelesin veel rohkem uurimistööga.

2009. aastal olin näidanud Hollandi Maastrichti ülikooli tuumameditsiini teaduskonna doktori Wouter van Marken Lichtenbelti ja tema tiimi jälgimisel, et mul on viiekümneaastasena kehas sama palju pruuni rasvkudet (BAT) kui noortel täiskasvanutel, ehkki tol ajal usuti üldiselt, et täiskasvanutel BATi enam ei ole. Lisaks tootsin oma pruunist rasvkoest neli ja pool korda rohkem ainevahetuse energiat kui teised, palju nooremad katsealused.

Wim Hof, «Wim Hofi meetod». FOTO: Raamat