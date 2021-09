Harjutus, mis aitab vabaneda lugudest, mida endale ise räägid ning astuda arengus edasi

Dalí Getter Karat tõdeb, et see harjutus on küll lihtne, aga väga võimas ning toob esile asju, mida sa polnud endas ehk märganudki. Kui lubad endal seda harjutust teha mõtlemata ja lastes kõik läbi südame välja, on see veelgi võimsam. Ära hakka kirjutades analüüsima või endale hinnanguid andma. Luba kõigel välja tulla.

Ole üldine, aga mine ka detailseks. Luba endast kõigel välja voolata ja tunned ära hetke, et nüüd on kõik. Seni ära mõtle midagi, vaid kirjuta välja. Kui tunned, et see sai läbi, hinga sügavalt sisse ja välja, tule kohale ja loe see nimekiri ükshaaval hästi rahulikult läbi ja ütle iseendale, et lõpetad selle loo rääkimise. Tunne, kuidas sul on kerge ja see kaardipakist ehitatud loss on kokku kukkunud, sest näed, et iga osa oli väike lugu, mis ehitas kogu sinu argipäeva keerukuse üle ja muutis iga su päeva keerulisemaks.