«Inetu kangelane» ja «veider larhv». Lahkunud Jean-Paul Belmondo kirjeldas mälestusteraamatus, kuidas ta oma välimusest kasu lõikas

Aga tugevalt romantiline roll filmis «Hingetu» on mind liigitanud «robustse välimusega võrgutaja» kategooriasse. Lõikan oma inetusest uut laadi kasu. Ja ma punastan kergelt, tundes häbi enda vastuse pärast tollele kuulsale küsimusele: «Minu arvates on mul teatud võlu.»

Pärast filmi «Hingetu» esilinastust muutub kõik üleöö. Mu telefon ei vaiki enam, nii et lõpuks olen sunnitud numbrit vahetama. Lepinguid kuhjub nagu kalu imetabaselt edukal püügil ja pakutud honorarid tunduvad mulle peadpööritavad. Pärast seda, kui olen kümme aastat üritanud iga hinna eest saada siin-seal mõnd väikest rolli ning kannatanud oma liigselt loomuliku näitlemisviisi pärast, pälvin viimaks tunnustust, olen armastatud ja tahetud. Nüüd otsitakse hoopis mind taga ja mul ei tule enam puudust võimalustest end selles ametis ära elatada. Godardi meistriteos on mulle kui auhind.

Mind kannavad au ja hiilgus, vähemalt sel hetkel. See peab kestma natuke kauem, et tunneksin end täiesti kindlalt. Olen nii palju aastaid raskustes vaevelnud, et usaldus ei teki kohe, liiga tugevasti on minus juurdunud sõnade «ajutine» ja «lühiajaline» tähendus. Eelkõige tunnen igavest tänulikkust režissööride ees, kes valisid mind välja ajal, kui küpsesin veel vaikselt varjus, kellel oli julgust mind usaldada enne «Hingetut».

Claude Sautet on üks neist vapratest tüüpidest, kes on võimelised produtsentidele vastu astuma, et võidelda välja enda valitud näitlejad. Ta tahab, et mängiksin koos Lino Venturaga José Giovanni romaanil põhinevas ja autoriga koos kohandatud filmis «Classe tous risques», mis räägib loo vana hüljatud gangsteri ja noore lahke päti sõprusest.

Produtsendid panevad aga veto minu nimele, mis ei ütle midagi ega too seega ka sisse. Nad tahavad sinna Gérard Blaini või Laurent Terzieffi või Dario Morenot ning jäävad Sautet’ soovidele kurdiks. Too ei anna aga alla ja teda toetavad nii Ventura, kelle agendi sõnul vastutan mina filmi läbikukkumise eest, kui ka Giovanni. Nädalaid mürgitab minu nimi vestlusi rahastajatega, aga Claude jääb endale vankumatult kindlaks. Tema jääb peale, sest tunneb, et tal on ka vabadus see film tegemata jätta, kui tal keelatakse minu larhvi kasutada. Film tuleb kas minuga või ei tule üldse.

Loomulikult olen meelitatud ja õnnelik, et mind tahetakse nii väga filmi, mis mulle pealegi meeldib. Oodatust moraalsemaks osutuva suli tegelaskuju ja tema sõnatu mehelik kiindumus endast vanemasse mehesse liigutavad mind, nii et pühendun rolli energia ja innuga.

Minu filmipartner Lino Ventura, kelle «tahumatu elaja» mainet režissöör mahendada üritas, on vastupidi esmamuljele väga tore inimene, heasüdamlik ja armastab veiderdada, nagu mulle meeldib. Lisaks nõustub ta üllameelselt jagama minuga võrdsetel alustel nimekohta plakatil, kui «Classe tous risques» välja tuleb, samal ajal filmiga «Hingetu», seejuures saadab neid ühesugune kassaedu: kaks miljonit müüdud piletit.

Nii kujuneb 1959. aasta minu erootiliseks aastaks, mis täidab mind ja tekitab tunde, et olen rikas kui maharadža ja ihaldusväärne kui Brigitte Bardot filmis «Ja jumal lõi naise».