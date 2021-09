Ilmus Mart Laari kirjutatud Karl August Hindrey elulugu

Hindrey osales aktiivselt Eesti Vabariigi loomisel, samuti Vabadussõjas. Nõukogude võim nägi temas oma surmavaenlast, mistõttu Hindrey oli sunnitud veetma viimased eluaastad valenime all Iru vanadekodus. Tema hauakoht oli pikka aega teadmata. Ka oli Nõukogude Eestis keelatud Hindrey loomingut avaldada. Eesti Vabariigi taassünniga tõusis uuesti au sisse ka Hindrey. Tema teoseid hakati taas välja andma, kuid temast endast teati suhteliselt vähe – neid, kes teda mäletanuks, polnud enam.

Nüüd on Mart Laar pannud kokku haarava elulooraamatu Karl August Hindreyst, et seda meie kultuurilukku jäänud lünka täita. Saame ülevaate värvikast isiksusest, kelle elu on võrreldav seiklusromaaniga ja kelle mitmekülgne looming pakub äratundmisrõõmu tänapäevalgi. Raamatust ei puudu ka hea huumor, mis oli iseloomulik Hindreyle endalegi.