Kuidas aidata lapsel oma emotsioone paremini mõtestada?

Salapäevik vaid teile kahele

«Minu lapse hingeelu» on justkui vanema ja lapse salapäevik, mis on mõeldud vaid teile kahele ja kuhu saate kirja panna oma tunded, mõtted ja päevamuljed. See aitab luua usalduslikuma ja parema suhte ka siis, kui praegu see tundub keeruline. Sügav suhtlus peres on oluline, et lapsed mõistaksid vanemaid ning vanemad lapsi. Nii saab lapsi parimal moel toetada ja olla kohal, kui neil on mõni mure.

Suhtluspäevik «Minu lapse hingeelu». FOTO: Raamat

Miks on kirjutamine nii oluline? Kirjutamise kaudu saab mõtestada kõike juhtunut ning anda tähendus tegevustele. Nii on ka hiljem väga huvitav lugeda, mida olete koos lapsega kogenud ja teinud. Päevik aitab lapsele loovalt läheneda, küsides temalt küsimusi, mis julgustavad teda end erinevatel teemadel avama. Seejärel vastad ka ise nendele küsimustele. Just vanemapoolne eneseavamine saadab lapsele signaali, et selles ühises hetkes on turvaline oma mõtteid, tundeid ja kogemusi jagada.

Päevikus on ka joonistamise ala loovuse arendamiseks ja koosttegemisest rõõmu tundmiseks ning emotsioonikleebised, mida vastavalt oma päevasele tundele päevikus kasutada saab. Koos joonistamine on loov ja rahustav tegevus nii lapse kui vanema jaoks. See aitab pingeid maandada, hetkes olla ning oma tunded, mõtted ja emotsioonid pilti joonistades maha laadida. Joonistamine võimaldab väljendada tundeid, mõtteid, hirme ja soove, mida on lapse jaoks keeruline sõnadesse panna. Joonistades tuleb nähtavale see, mis on varjatud, sealhulgas alateadlikud mõtted.

Lapse tunnete peegeldamine

Päeviku abil saab ka peegeldada lapse tundeid ja päevasündmusi ning laps julgeb end rohkem avada. Peegeldamiseks tasub laps ära kuulata ning võimalikult täpselt just lapse sõnaga tundeid tagasi peegeldada. Kui kasutad lapse enda sõnu, näeb laps, et teda kuulatakse ja mõistetakse.