Maitsekas põnevik, mis tekitab parajalt hirmujudinaid

Riley Sager, «Lukusta kõik uksed». FOTO: Raamat

Tänapäev, Manhattan, New York. Julesil ei ole elus vedanud ning ta on omadega jõudnud parima sõbranna diivanile, pangakontol varud lõppemas. Iga võimalus olukorda paremaks muuta on teretulnud. Päästva õlekõrrena leiab naine töökuulutuse, kus otsitakse korterihoidjat. Pakkumine on üle mõistuse hea, elamine luksuskorteris ja võimalus teenida 3 kuuga 12 000 dollarit. Veelgi vaimustavam, korter asub Bartholomew's, majas, kus toimub Julesi lemmikromaani tegevus. Üks konks on muidugi ka, majas kehtivad karmid ja veidi imelikud reeglid, aga naine ei lase end häirida, tal on hädasti raha vaja. Juba järgmisel päeval pärast intervjuud kolib elevil Jules sisse ja kuus päeva hiljem jookseb ta majast ummisjalu minema, ainus eesmärk võimalikult kaugele saada.

Kuigi see oli mul alles teine Riley Sageri raamat, siis tundsin selgelt, kuidas kumab läbi autori käekiri. Põnevik mõjus ühtlasi uudse kui ka tuttavana. Lugu võimalusest, mis on liiga-hea-et-tõsi-olla, on ju varem sadu kordi räägitud, aga kirjanik oskab võtta levinud elemendid, klassikaliste õudusfilmide käänud ja pöörded ning need omal moel niimoodi kokku sobitada, et sünnib midagi värsket. «Lukusta kõik uksed» on maitsekas põnevik, täpselt selle piiri peal, et tekitab judinaid, aga ei keskendu liialt veristele või võigastele detailidele. Minu jaoks ei olnud ka sisu liiga ulmeline. See polnud just kõige usutavam, aga siiski piisavalt lähedal reaalsusele, et kananahk ihule tuleks. Mu ainuke etteheide oleks, et saladus lahenes Julesi uurimisel kuidagi liiga lihtsalt. Pani mõtlema, miks keegi varem seda avastanud ei olnud.

Romaani täht on vaieldamatult Bartholomew, kõrgklassi korterelamu Central Parki veerel. Hoones pole midagi tavalist ei sees ega väljas. Sager kirjeldab mõnuga selle arhitektuuri ja sisekujunduse eripärasid, nikerdatud põrgulisi, kullatud liftipuuri, massiivset mööblit, tähelepanuväärset punast tapeeti. Vanal kuulsal majal on nii mõnigi lugu rääkida ja ükski pole eriti meeldiv. Sellised hooned tõmbavad mind nagu magnetiga ja veel eriti jumaldan ma, kui raamatus sündmuspaik nii rikkalik on, et lausa eraldi tegelaseks saab. NB! Päriselt seda hoonet ei eksisteeri!