7 noorteromaani, mis avavad nii kiusaja kui kiusatava maailmapilti

Kiusamine puudutab ka pealtvaatajaid ehk teisisõnu ei jäta see puudtamata ühtki noort. Seetõttu pole ime, et koolikius on sageli teemaks ka noorteromaanides, tänu millele on lapsel võimalik probleemi ulatust paremini mõista, ekaalastest rohkem aru saada ja loodetavasti ka oma panus anda kiusamise ennetamiseks.

Siin on mõned head raamatud, mis koolikiusamist vähemal või rohkemal määral käsitlevad. Lisaks on need lihtsalt head raamatud, mille lugemine rikastab noorte maailmapilti.

Jana Maasik, «Enne lõppu». FOTO: Raamat

Jana Maasik

Kirjastus Tänapäev

2020

Klassivend ütleb tema kohta «vaikne vaatleja». Katrina ise peab end kõrvalseisjaks. Kuid kunagi tahtis ta meeleheitlikult kuhugi kuuluda. Mida selline soov endaga kaasa toob, kas lõpupeol juhtunut ajendas juhus, aastaid tagasi külvatud vaen või esmapilgul pisiasi nagu näiteks üks kollane jope, rullub lahti noorteromaanis «Enne lõppu». See on ühe täiesti tavalise gümnaasiumi abiturientide lugu ühe traagilise sündmuse eel ja järel.

Romaan «Enne lõppu» on Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja kirjastuse Tänapäev 2020. aasta noorteromaani konkursi võitja.

R. J. Palacio, «Ime». FOTO: Raamat

R. J. Palacio

Tõlkinud Hels Hinrikson

Kirjastus Hea Lugu

2014/2020

August (Auggie) Pullman sündis moondunud näoga, mistõttu ta ei ole seni tavakoolis käinud. Nüüd läheb ta Beecheri erakooli viiendasse klassi ja kui teie olete kunagi koolis uus laps olnud, siis teate, kui raske see võib olla. Auggie on lihtsalt üks tavaline poiss, kellel on ebatavaline nägu. Aga kas ta suudab oma uusi klassikaaslasi veenda, et välimusele vaatamata on ta täpselt samasugune nagu nemad?

USA autor R. J. Palacio on kirjutanud moodsa klassika – humoorika, tujutõstva ja uskumatult liigutava romaani, mida ühe hooga läbi lugeda, teistele edasi anda ja tükk aega pärast viimase lehekülje lugemist mäletada.

«Ime» püsis pikka aega New York Timesi raamatumüügi edetabelis esikohal ning on tõlgitud enam kui 30 keelde.

Ene Sepp, «Lumelinnu surm». FOTO: Raamat

Ene Sepp

Kirjastus Eesti Raamat

2020

«Lumelinnu surm» räägib sõpradest lahku kasvamise valusa loo. Pärast sõbrannade ärakolimist püüab 14-aastane Isabel sõprust igati alal hoida, kuid see ei tundu sõbrannadele eriti korda minevat. Nagu ka kiuslikele klassikaaslastele ja pealiskaudsetele õpetajatele. Asja ei tee sugugi paremaks see, et oma lastelt aina saavutusi ootavad vanemad Isabeli pidevalt tema õega võrdlevad. Too on kõike seda, mida Isabel ei ole – Preili Perfektne. Isabel jääb oma mõtete ja tunnetega täiesti üksi. Kellelegi ei lähe see korda, keegi ei hooli ... Või siiski? Oma muresid foorumi püsiasukatele usaldades hakkab tüdruk uue pilguga nägema seda, mida ta seni on iseenesestmõistetavaks pidanud. Selgub, et sõprusel on mitu nägu ja et toetust võib leida sealt, kust seda oodatagi ei oska.