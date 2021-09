Owen Wilsoni 5 lemmikraamatut, mis on talle huvitavatel põhjustel meelde jäänud

Owen Wilson on Hollywoodi üks tuntumaid naljaninasid, kes on üles astunud arvukates komöödiafilmides. Hinnatud näitlejaks kasvades on ta lugenud palju meeldejäävaid raamatuid, mis on kõik teda vähemal või rohkemal määral mõjutanud. Siin on viis Owen Wilsoni lemmikraamatut, mis on talle elu jooksul enim muljet avaldanud.