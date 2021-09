Nicaraguas võeti kinni tuntud kirjanik ja Ortega rivaal Sergio Ramírez

Ramírezt süüdistatakse «viha õhutamises» ja «konspiratsioonis», need on süüdistused, mida on korduvalt kasutatud novembris toimuvatel presidendivalimistel Ortega vastu kandideerida kavatsenud kandidaatide vahistamisel.

Ramírezt süüdistatakse ka raha saamises Luisa Mercado sihtasutuselt, see on kultuuriorganisatsioon, mida prokuratuur süüdistab riigi «destabiliseerimise» katses.

Ramírez on kuulsa romaani «Jumalik karistus» autor ning võitis romaani «Margarita, kui kaunis on meri» eest aastal 1998 ka Alfaguara auhinna.

Presidendivalimisteni on jäänud vaid kaks kuud ning võimud on alustanud menetlust 20 poliitilise vastase, sealhulgas ka viie võimaliku rivaali vastu presidendivalimistel. Nende hulgas on ka Cristiana Chamorro, kes on oma ema järgi nimetatud Chamorro sihtasutuse esinaine.