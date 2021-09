Sinijärv soovitab väga mitut pidi intrigeerivat teost

Stefano Massini, «Lehman Brothers». FOTO: Raamat

Väga mitut pidi intrigeeriv teos. Esiteks teatrilavalt tuttav, mis vähemasti Eestis tähendab, et tuttav päris paljudele inimestele. Teiseks kirjutet viisil, mil ei lase teda hästi nimetada ei näidendiks, romaaniks, ega värssromaaniks. Uuseepikaks ehk? Võib-olla. Jah, vormiliselt on kindlasti tegu materjaliga, mis lavale mõeldud ning sinna ka suurepäraselt sobib, mida iganes siis lavastaja tekstiga ka ette ei võtaks. Raamatuna? Saame näha. Tõsi on, et näidendeid just palju ei loeta, seega ka eriti palju ei avaldata ning müügitabelitesse jõuavad need sootuks harva. Mõistetav. Filmistsenaariumid ei jõua neisse ju üldse mitte kunagi.

«Lehman Brothers», usun, võib jõuda küll. Ta on nimelt ka raamatu kujul vägagi loetav ning mõistagi on tal olemas need vanad head raamatu eelised etenduse ees – saad vahet pidada, järele mõelda, tagasi lehitsed ning, mis peamine, lavastada oma peas. Eks on ka mõned puudused, või õigemini eelised, mis avalduvad lavaldudes, ent jah – huvi ja innuga loetav on teos küll. Ei imestaks, kui temast ka film või mitugi saaks. Sest, nagu öeldud, võimalusi väljamängimiseks on siin küll ja veel.