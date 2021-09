Mis on jonnakas optimism ja kuidas aitab see maailma päästa?

Inimkonna arengulugu kõneleb leidlikust kohandumisest iga ajastu väljakutsetega. Praegu seisame silmitsi suurima väljakutsega inimkonna ajaloos. Ja kui meie praegustest võimetest ei piisa sellega toimetulekuks, siis tähendab see vaid seda, et peame saavutama uue suutlikkustaseme. Ja me suudame seda.

Kõik need teadustööd, mida võib antropotseeni kohta lugeda, viitavad ennenägematule hävitustööle, mida oleme põhjustanud vaid viimase 50 aastaga. Nende analüüside aluseks on eeldus, et liisk on langenud ja kogu selle geoloogilise ajastiku leitmotiiviks saab üha hoogustuv hävitustöö.

Meie seisukoht on radikaalselt erinev.

Me väidame, et häving on küll üha usutavam võimalus, kuid veel pole see meie vältimatu saatus. Kuigi inimajaloo uue perioodi algus on planeedile jätnud kaua kestvad ja valusad jäljed, pole see lugu veel lõpuni kirjutatud. Pliiats on veel meie käes. Tegelikult on see meil kindlamalt sõrmede vahel kui kunagi varem. Ja me võime otsustada, et see lugu räägib looduse ja inimvaimu taastumisest. Kuid me pole veel seda otsust langetanud.

Kui üritame kokku leppida, millises maailmas me koos tulevaste põlvedega elama hakkame, pole meil palju võimalusi; tegelikult on neid vaid kaks, ja mõlemat on kirjeldatud Pariisi kliimaleppes. Kohe me selgitame neid sulle. Tasub meeles pidada, et oleme planeedi temperatuuri juba tõstnud 0,9 °C võrra võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse ajaga. Pariisi kliimaleppe kohaselt on kõik riigid kollektiivselt pühendunud soojenemise piiramisele, et see jääks «selgelt alla 2 °C» ja ideaaljuhul ei ületaks 1,5 °C, ning iga viie aasta järel seatakse rangemad heitkoguste vähendamise sihttasemed. See protsess sai alguse 2015. aastal, kui 184 riiki panid kirja, mida nad esimese viie aastaga teevad. Ja nad lubasid iga viie aasta järel uuesti kokku tulla ja sihttasemed üle vaadata, kuna esimene viisaastak oli vaid esimene samm pikaajalise sihi suunas, milleks on süsinikuneutraalsus.

Me kirjeldame kaht stsenaariumi. Üks neist kahest saab meie jaoks reaalsuseks.

Maailm, mida me arendame praegusel viisil, mis viib kliima soojenemiseni üle 3 °C. Esimene stsenaarium kirjeldab seda väga ohtlikku trajektoori, mida mööda me praegu liigume. Kui valitsused, korporatsioonid ja indiviidid ei tee muid lisapingutusi peale nende, milles 2015. aastal kokku lepiti, siis kerkib globaalne temperatuur 2100. aastaks vähemalt 3,7 °C. Aga kui ei täideta isegi seniseid kokkuleppeid, siis voib oodata soojenemist 4–5 °C. Tasub hoiatada, et see on sünge väljavaade. Kuigi paljud kõige hullemad stsenaariumid võivad tõeks saada alles sajandi teisel poolel, on selge, et sajandi keskpaigaks on elanikkonna viletsus väga suur, elurikkusest on järel vaid riismed ning meie koos oma lastega elame maailmas, mis käib peatumatult alla.

Maailm, mida arendame nii, et kliima soojenemine ei ületa 1,5 °C. Seniste heitkoguste osas ei saa kella enam tagasi keerata. Kuid ka sel hilisel etapil saame pingutada parema maailma nimel, kus loodus ja inimkond mitte ainult ei jää ellu, vaid õitsevad koos. Teadlased on väga selgelt välja öelnud, et 1,5-kraadise soojenemise stsenaarium on endiselt elluviidav, kuid seda võimaldav aken ei püsi enam kaua lahti. Et meil oleks vähemalt 50-protsendiline eduvõimalus (mis iseenesest on ebasoovitavalt kõrge riskiaste), tuleb globaalseid kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. aastaks poole võrra vähendada, 2040. aastaks uuesti poole võrra vähendada ning süsinikuneutraalsuseni tuleb jõuda hiljemalt 2050. aastaks. Muutus nii suures mõõtkavas nõuaks aga põhjalikke ümberkorraldusi pea kõigis elu- ja töövaldkondades, alates tohutust metsaalade taastamisest ja uutest põllundusmeetoditest kuni kivisöe kaevandamise järsu vähendamiseni juba 2020. aastal. Nafta ja maagaasi väljapumpamisest tuleks samuti varsti loobuda ja fossiilkütused koos sisepõlemismootoritega lõplikult hüljata.