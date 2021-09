«Jäämees» Wim Hof: ma pole geneetiline ebard. Kõik see on ka sinus juba olemas

Vabasta jõud enda sees

Kas tahaksid, et sul oleks rohkem energiat, vähem stressi ja tugevam immuunsüsteem? Kas tahaksid paremini magada, parandada oma kognitiivset ja sportlikku sooritust, tõsta tuju, kaotada kaalu ja leevendada ärevust? «Mis siis, kui ma ütleksin, et kõike seda ja palju enamatki on võimalik saavutada, vabastades jõu sinu enda sees, ja et sa suudad seda vaid mõne päevaga?» pakub Wim Hof mõtteainet.

Wim Hof, «Wim Hofi meetod». FOTO: Raamat

Ta selgitab, et inimkonna ja tehnoloogia arenedes oleme muutunud aina mugavamaks ja kaotanud mitte ainult kaasasündinud oskuse ellu jääda, vaid ka oskuse äärmuslikes tingimustes suurepäraselt hakkama saada. Keskkonnastressi puudumisel on kõik see, mille oleme loonud elu lihtsamaks muutmiseks, teinud meid ühtlasi nõrgemaks. Mis siis, kui saaksime taas ellu äratada uinuvad füsioloogilised protsessid, mis meie esivanemad nii tugevaks tegid?

Kolm lihtsat ja looduslikku sammast

Wim Hofi meetod, mida ta on välja töötanud ja lihvinud peaaegu neljakümne aasta jooksul, tugineb kolmel lihtsal ja looduslikul sambal: kokkupuude külmaga, teadlik hingamine ja vaimujõud. Ta sõnab, et on kasutanud seda meetodit saavutamaks eesmärke, mida paljud pidasid võimatuks, püstitanud üle kahekümne Guinnessi maailmarekordi ja tekitanud sellega meditsiiniala spetsialistides hämmeldust.

Ta on jooksnud paljajalu poolmaratoni põhjapoolusel, jalas ainult lühikesed püksid, ja täismaratoni Aafrikas Namiibia kõrbes, joomata tilkagi vett. Ta on ujunud paksu jääkihi all üle kuuekümne meetri ja seisnud jääd täis anumas järjest mitu tundi, ilma et ta sisemine temperatuur langeks. On ainult lühikestes pükstes roninud maailma kõrgeimate mägede tippu.

Jäämees ei ole superkangelane

Neid asju tehes on ta saanud endale hüüdnime Jäämees, aga ta rõhutab, et ei ole superkangelane.

«Ma pole geneetiline ebard. Ma pole guru ja ma ei mõelnud neid tehnikaid välja. Kokkupuude külmaga ja teadlik hingamine on tuhandeid aastaid inimkonnale tuttavad olnud. Ma ei räägi oma saavutustest nendega kiitlemiseks, vaid tahan tekitada sinus aukartust oma keha, vaimu ja oma imelise inimlikkuse suhtes,» sõnab ta.