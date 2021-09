Milline naine on üks mõjukaim tippjuht Kirsti Paakkanen?

Tööst ja koertest Kirstile piisab

«Kirsti ei unista enam millestki. Ta mõtleb nii mõnegi töösse uppunu kombel, et ühel päeval ma... siis, kui mul on aega...» kirjutab Paavilainen oma raamatus. «Tööst ja koertest talle piisab. Nendega käib ta pea igal nädalavahetusel Rootsis ja Norras peetavatel koertenäitustel. See on koht, kus tal pole vaja etendada mingit rolli. Reisimine on ränk, aga lisaks Saarijärvile on see tema ainuke kosutus. Rääkida ainult koertest.»

Ulla-Maija Paavilainen, «Suurim neist on armastus. Kirsti Paakkaneni lugu». FOTO: Kirjastus Helios

Kirsti koerte pilt on jõudnud isegi ühte Womenas sündinud reklaamidest, mille tekst kuulutab: «Terve, rõõmus ja tugev koer on inimese kohustus ning uhkuse allikas.»

Toodet müüakse pakendi abil ning Kirsti isiklik pakend on muljet avaldav: tal on naiste seas harva esinevat sarmi, ta on ilus, esinduslik ja otsekohene ning hoolitseb oma elujõu eest tervislikke eluviise järgides.

Nii mõnigi klient võib Kirstist nii palju sisse võetud olla, et valib Womena oma firma reklaamiagentuuriks ainuüksi selle kütkestava juhi tõttu. Populaarne laulja ja laulude autor Juha «Watt» Vainio ei ole küll klient, kuid käib ometi meeleldi kontoris Kirstiga vestlemas. Armusuhet neil siiski ei ole. Tihti Womenas nähtud külalised on samuti ajakirjade kirjastuse A-lehdet esindaja Jukka Virta ja reklaamimuusika meister Kalle Kaartinen.

Näitleja Tarmo Manniga seob Kirstit mõlema sünnikoht Saarijärvi. Kirsti esimene mälupilt Tarmost on pärit ajast, mil ta ise oli veel koolitüdruk. Ta põgenes metsa, nähes Tarmot heinakoorma otsas kõva häälega laulda üürgamas. Teine mälupilt on Tarmost Kirsti kodutare tagusel seljandikul, kus too – endal suur heinakuhi süles – serenaadi laulis.

Tarmo mõtestab ühist Saarijärvi vaimu kui huumuseks muutunud runeberglikku kultuuripärandit.

«See on endiselt alles, see imeline, kirgas, humanistlik mõttelaad, õige viis inimestesse ja ellu suhtumiseks,» kirjeldab Tarmo.

Kirsti Paakkanen. FOTO: Foto raamatust

«Kirsti on virtuooslik mainekorraldaja, kes elab iseenda loodud maailmas. Ta on ehitanud meisterliku avaliku kuvandi ning paneb inimesed uskuma mida tahes. Kui ta väidab, et lõõgastub kodus trompetit või klaverit mängides, usub ta ka ise sellesse sajaprotsendiliselt. Tema maailma sobivad teatud asjad ja teatud tüüpi inimesed,» räägib üks endistest Kirsti «tüdrukutest».

Kirsti maalib oma elu nagu kunstiteost, värvib selle lehekülgi nagu lapsed värviraamatut – suuri kaari tõmmates ja samas detailidesse takerdudes.

Kirsti reisib Pariisi ja Londoni vahet palju enam kui tollel ajal kombeks. Tihtipeale võtab ta kaasa mõne oma töötajatest

Terttu Viertiö on äsja ülikooli lõpetanud, õppelaen kaelas. Kirsti võtab ta Pariisi kaasa. Mitte ainult Pariisi, vaid Champs-Élysées’le. Kirsti ostab uhketest butiikidest lademetes riideid. Terttu tunneb piinlikkust ja ütleb, et tal pole luksuslikes ärides midagi teha.