Ära sea oma õnnele tingimusi ja näe seda, mis on elus hästi!

See nimekiri aitab aru saada, kui palju sa paned oma õnnele tingimusi - see, kui õnnelik sa oled, sõltub sellest, kas sa saad midagi ostetud, kas keegi teeb midagi, milline on välikeskkond.

Dalí Getter Karat rõhutab, et õnn on alati otsus ning saab alguse sinust. Saad igas hetkes valida, kas oled õnnelik või lased oma õnnetundel olla mõjutatud sellest, mis su ümber toimub – kas saad midagi, kas lähed kuskile, kas oled kellegagi koos, kas koosolemine on selline nagu tingimused sead.

Kui tunned, et õnne ei ole, tasub peatuda ja vaadata enda ümber ja enda sisse ning küsida endalt: mis kõik on praegu hästi? «Olenemata selles, mis maailmas toimub, mis su elus käsil on, alati on praegu palju asju, mis on hästi,» rõhutab Karat. Hästi võib olla see, kui sul on kõht täis, temperatuur toas on mõnus, päike paistab, mis iganes!