Endine munk: raske on mõelda isetusele, kui oleme ise hädas

Kõrgeim eesmärk on elada teiste teenistuses

See ei tähenda, et olen teiste teenimist saladuses hoidnud; ma mainin seda sageli. Aga ma olen oodanud kuni siiani, et rääkida kesksest rollist, mida teenimine peaks minu veendumuse järgi meie kõigi elus mängima, sest – olgem ausad, minu arust tunneb enamik meist selle idee suhtes mõningast tõrksust. Muidugi, me tahame aidata abivajajaid ja võib-olla juba leiame viise, kuidas seda teha, kuid meid piiravad meie enda töö ja elu surve ning vajadused. Me tahame kõigepealt omaenda probleemid ära lahendada. «Jay, hoopis mina vajan abi! Mul on nii palju vaja läbi mõelda, enne kui saan pühenduda teiste aitamisele.» See on tõsi. Raske on mõelda isetusele, kui oleme ise hädas. Ja ometi, just seda ma mungana õppisin. Isetus on kindlaim tee sisemise rahu ja tähendusrikka eluni.

Isetus teeb ise terveks

Jay Shetty, «Mõtle nagu munk». FOTO: Raamat

Mungad elavad teiste teenistuses ja munga moodi mõelda tähendab lõppkokkuvõttes teenida. Kloostrites tsiteeritakse benediktiini munga Dom Aelred Grahami sõnu: «Munk võib mõelda, et on tulnud [kloostrisse] saavutama midagi iseenda jaoks: rahu, turvatunnet, vaikust, palveelu või õpinguid või õpetamist; aga kui tema kutsumus on ehe, avastab ta, et on tulnud mitte võtma, vaid andma.» Me püüame jätta koha puhtamaks, kui see oli enne meid, inimesed õnnelikumaks, kui nad olid enne meid, maailma paremaks, kui see oli enne meid.