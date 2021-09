Madonna 3 lemmikraamatut, mis kindla peale hinge lähevad

Mario Vargas Llosa, «Paha tüdruk». FOTO: Raamat

Tõlkinud Marianne Ots

Kirjastus Eesti Raamat

2020

«Paha tüdruk» on Mario Vargas Llosa esimene armastusromaan. Ühendades meisterlikult reaalsuse ja väljamõeldise, jutustab autor loo armastusest – tuhandenäolisest määramatust tundest: kirest ja kaugusest, juhusest ja saatusest, valust ja naudingust. Aga milline on armastuse tõeline nägu?

Ricardo Somocurcio armastab paha tüdrukut: ta armub teismelisena Lily-nimelisse neidu Limas 1950. aastal, kui tüdruk ühel suvel tema ellu astub ja siis ilma selgituseta kaob. Ta armastab teda endiselt, kui naine ilmub välja 1960. aastate Pariisis seltsimees Arlette’ina, hiljem proua Richardsonina, rikka inglase naisena, ja ka siis, kui kunagisest Lilyst on saanud Tokyos tegutseva Jaapani ärimehe armuke. Ricardo ja Otilia ligi nelikümmend aastat kestev suhe on dramaatiliste tõusude ja mõõnadega. Kuid vaatamata sellele, et naine kohtleb teda halvasti, on mees määratud teda igavesti kummardama. Kaardistades kodumaalt lahkunud Ricardo elu armulugude kaudu selle kuju muutva naisega, on Vargas Llosa loonud vaimustava, eepilise romaani elu muutvast kinnisideest.

Mario Vargas Llosa (sünd 1936) on üks mõjukamaid XX ja XI sajandi Ladina-Ameerika kirjanikke. 2010. aastal pärjati ta oma loomingu eest Nobeli kirjandusauhinnaga. Lisaks romaanidele on Vargas Llosa kirjutanud ka jutustusi, esseid, näidendeid, filmi- ja kirjanduskriitikat ning tegutsenud ajakirjaniku ja poliitikuna.

***

Raamat Gregory David Roberts, «Shantaram». FOTO: Raamat

2. Gregory David Roberts, «Shantaram»

Tõlkinud: Riina Jesmin

Kirjastus Varrak

2011

«Shantaram» põhineb suurel määral selle autori Gregory David Robertsi enda elul. Raamatu pealkiri tähendab «Jumala Rahu Inimene» ning see nimi anti teose peategelasele, Lindsay Fordi nime all esinevale mehele Mumbais. Robertsile endale määrati kõikvõimalike sissemurdmiste, kelmuste ja muude süütegude eest 19-aastane vanglakaristus. Tal õnnestus aga päise päeva ajal Victoria vanglast välja kõndida ning temast sai Austraalia üks tagaotsitumaid inimesi.

Mumbais asutas ta tasuta kliiniku ning liitus kohaliku maffiaga, tegutsedes rahapesija ja võltsijana. Lisaks jõudis ta õppida ära hindi keele, veeta aega India vanglas, armuda, mängida Bollywoodi filmides ning sõdida Afganistanis. Raamatu üheks väärtuseks peetakse inimese väärtushinnangute süsteemi järkjärgulise muutumise suurepärast kujutamist ning ka pilti, mis on raamatus maalitud Mumbai kirevast rahvusvahelisest seltskonnast. Ja muidugi India enda õhkkonda, ühiskonna eri kihte, lõhnu ja värve.

Robertsit hinnatakse Indias kõrgelt ning romaan on tõlgitud paljudesse keeltesse. Gregory David Roberts (kodanikunimega Gregory John Peter Smith) sündis 1952. aastal ning ta on endine heroiinisõltlane ja pangaröövel, kes põgenes Pentridge'i vanglast ja veetis pärast seda kümme aastat Indias. Heroiini hakkas ta tarvitama pärast seda, kui ta abielu karile jooksis ja ta oma tütre hooldusõigusest ilma jäi. 1990. aastal tabati ta uuesti Frankfurdis ja anti välja Austraaliale, kus ta veetis vanglas veel kuus aastat. Vanglas hakkas ta kirjutama romaani «Shantaram», mille käsikirja vangivalvurid kaks korda hävitasid. Vanglast vabanenuna lõpetas ta romaani, mis põhineb küll tema enda eluseikadel, kuid on vürtsitatud lennuka fantaasiaga. Tal õnnestus hiljem uuesti kohtuda ka tütrega ja temaga suhted taastada.

***

Pildil Rachel McAdams , kes mängis peaosa filmis «The Time Traveler's Wife». FOTO: Everett Collection/Shutterstock

Tõlkinud Maria Drevs

Kirjastus Varrak

2006

Tegemist on taas säärase romaaniga, mis läheb kirjastamise ajalukku, sest kaheksa suuremat kirjastust ja agentuuri lükkasid selle tagasi ning seda soostus välja andma väikekirjastus, kes ei jõudnud pärast oma õnne tänada. Õnne tänas kirjastus sellepärast, et Audrey Niffeneggeri esikromaan osutus ülimenukaks, seda on müüdud miljonites eksemplarides ja tõlgitud rohkem kui kahekümnesse keelde.

Raamat kujutab endast intelligentselt kirjutatud ja liigutavat armastuse lugu ning fantaasiaelement ajas rändamise kujul ei tohiks küll lugemisel segada ka kõige paadunumaid realiste.