Psühhoterapeudi avameelne raamat jutustab nii tõdedest kui valedest, mida iseendale ja teistele räägime

Ühel päeval on Lori Gottlieb Los Angelese hinnatumaid terapeute, järgmisel laguneb tema maailm aga kolinal koost. Appi tõttab kentsakas, kuid kogenud terapeut Wendell, kelle praksises Lori nuttes maandub. Kuigi kiilaneva pealae, nööpidega kampsuni ja beežide pükstega härra näeb välja pigem nagu stsenaristide stereotüüpne ettekujutus psühholoogist, on tegemist tõeliselt võimeka spetsialistiga.

Wendelli kabinetis avastab Lori, et maadleb samasuguste muredega, mis on ta oma patsientidelgi, kellega tal esmapilgul suurt ühist ei näi olevat – enesekeskne Hollywoodi produtsent, noor vast abiellunud vähihaige, pensionär, kel on plaanis end 70. sünnipäeva puhul ära tappa, ning kahekümnendates preili, kes ei suuda lõpetada valede meestega magamist.