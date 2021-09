Ilusaid mõtteid armastatud lasteraamatust «Karupoeg Puhh»

«Nii hea, et me teineteisel olemas oleme!»

«Mina arvan ka nii,» rääkis Notsu, «aga no kujuta ette, et mind ei ole. Ainult sina oled üksi.»

«Ma arvan, et unenäod on selleks, et me sinuga kunagi lahku ei läheks. Kui me näeme üksteist unes, oleme me alati koos.»